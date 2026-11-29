В воскресенье, 29 ноября, в баскетбольной Суперлиге Украины состоялось два матча регулярного чемпионата. Главной неожиданностью стала выездная победа "Прикарпатья-Говерлы" над действующим чемпионом страны "Днепром". В другом поединке "Запорожье" взяло реванш у "Хмельницкого" за поражение в первом круге.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

"Прикарпатье-Говерла" сенсационно одолела "Днепр"

Иванофранковская команда подходила к встрече с серьезными кадровыми проблемами из-за травм баскетболистов. Тем не менее, гости сумели навязать борьбу одному из фаворитов чемпионата.

Первая четверть прошла в равном противостоянии с несколькими сменами лидера. Однако в конце десятиминутки "Говерла" завоевала преимущество - 23:21.

Ключевой стала вторая четверть, в которой гости значительно улучшили игру в защите и начали эффективно атаковать с дальней дистанции.

К большому перерыву иванофранковцы увеличили преимущество до 14 очков - 44:30.

После отдыха "Днепр" пытался вернуться в игру, но гости продолжали контролировать ситуацию. В определенный момент преимущество "Говерлы" приближалось к 20 очкам.

Перед заключительной десятиминуткой хозяева уступали 16 баллов. Однако организовать результативный камбэк им так и не удалось.

Самым результативным в составе победителей стал Старцев, набравший 19 очков. Также отличились Горобченко, Дюпин и Лесик.

Именно Павла Горобченко назвала героем встречи. Защитник совершил четыре перехвата, отдал пять результативных передач и активно помогал команде в обороне.

В составе "Днепра" по 12 очков набрали Горобченко и Конев.

"Днепр" – "Прикарпатье-Говерла" – 64:78

Это поражение стало для действующего чемпиона третьим в текущем сезоне.

"Запорожье" взяло реванш у "Хмельницкого"

В другой встрече игрового дня "Запорожье" одержало убедительную победу над "Хмельницким".

В первом круге запорожцы уступили сопернику, поэтому нынешний матч стал для них возможностью взять реванш.

Хозяева активнее начали поединок и выиграли стартовую четверть – 28:22.

В начале второй десятиминутки "Хмельницкий" сумел восстановить равновесие благодаря двум подряд трехочковым попаданиям Лукмана Ланди.

Однако после этого "Запорожье" совершило решающий рывок 14:0, вернув контроль над игрой.

К большому перерыву команда Евгения Исакова создала 17-очковое преимущество - 50:33.

Третья четверть завершилась вничью - 20:20. В заключительной десятиминутке гости попытались сократить отставание и выиграли ее 27:21, но этого оказалось недостаточно для спасения.

Главным героем встречи стал защитник "Запорожья" Джозая Джонсон. Через 34 минуты он набрал 27 очков, сделал пять подборов и отдал четыре результативных передачи.

Также весомый вклад в победу внесли Илледжи – 17 очков, Мартынов – 13 и Пауэлл – 11.

В составе "Хмельницкого" самым результативным стал Лукман Ланди с 23 очками. Владислав Мельник добавил 20, а Закари Лавдей оформил дабл-дабл - 14 очков и 14 подборов.

"Запорожье" – "Хмельницкий" – 91:80 (28:22, 22:11, 20:20, 21:27)