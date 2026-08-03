Легенда НБА не собирается уходить из баскетбола: Дюрант выбрал грандиозную цель

Мечта о пятом "золоте"

37-летний баскетболист подтвердил, что очень хочет выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. На тот момент форварду исполнится 39 лет, однако он уверен, что сможет удержать свой высокий уровень игры, чтобы снова надеть майку национальной команды США.

Дюрант уже четырехкратный олимпийский чемпион, получив золотые награды на Играх 2012, 2016, 2020 и 2024 годов. Если баскетболист попадет в итоговую заявку в Лос-Анджелес и выиграет турнир, он станет первым мужчиной в истории баскетбола с пятью золотыми олимпийскими медалями.

Одного желания мало

Несмотря на собственное желание продолжать выступления на высшем уровне, Дюрант отметил, что окончательное решение будет оставаться за тренерами сборной и функционерами американской федерации.

"Все зависит от Гранта Хилла (генеральный менеджер сборной США – ред.) и целей сборной. Я продолжаю работать над усовершенствованием своей игры и надеюсь получить этот вызов. Однако сейчас очень много отличных баскетболистов, которые также заслуживают места в команде", - подчеркнул звездный игрок.