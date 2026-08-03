Легенда НБА не збирається йти з баскетболу: Дюрант обрав грандіозну ціль

Мрія про п'яте "золото"

37-річний баскетболіст підтвердив, що має велике бажання виступити на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі. На той момент форварду виповниться 39 років, проте він переконаний, що зможе втримати свій високий рівень гри, аби знову одягнути майку національної команди США.

Дюрант вже є чотириразовим олімпійським чемпіоном, здобувши золоті нагороди на Іграх 2012, 2016, 2020 та 2024 років. Якщо баскетболіст потрапить до підсумкової заявки у Лос-Анджелесі та виграє турнір, він стане першим чоловіком в історії баскетболу з п'ятьма золотими олімпійськими медалями.

Одного бажання замало

Попри власне бажання продовжувати виступи на найвищому рівні, Дюрант зазначив, що остаточне рішення залишатиметься за тренерами збірної та функціонерами американської федерації.

"Усе залежить від Гранта Хілла (генеральний менеджер збірної США – ред.) та цілей збірної. Я продовжую працювати над удосконаленням своєї гри і сподіваюся отримати цей виклик. Проте зараз є дуже багато відмінних баскетболістів, які також заслуговують на місце в команді", - підкреслив зірковий гравець.