"Кременчук" здобув переконливу перемогу над "Богуславськими Шершнями" в матчі регулярного чемпіонату України з хокею сезону-2026/27. Господарі виграли з рахунком 4:1, зміцнивши другу позицію в турнірній таблиці. Одним із героїв зустрічі став Денис Матусевич, який відзначився голом і результативною передачею.
Команда Артема Гніденка вдало розпочала домашній поєдинок і вже в першій двадцятихвилинці забезпечила собі перевагу у два голи.
Рахунок на шостій хвилині відкрив Денис Матусевич. Форвард завершив комбінацію після передач Єгора Абаджяна та Дмитра Попережая.
На 14-й хвилині господарі подвоїли перевагу. Цього разу відзначився В'ячеслав Андрущенко, якому асистував Матусевич.
Таким чином, після першого періоду "Кременчук" вів 2:0.
У другій двадцятихвилинці гості зуміли повернути інтригу.
На 32-й хвилині Михайло Цюра скоротив відставання до мінімуму. Результативні передачі записали до активу Плесовських та Ярослав Панченко.
Проте вже через чотири хвилини "Кременчук" відновив перевагу у дві шайби.
На 36-й хвилині Михайло Геворкян вразив ворота суперника після передач Гліба Кривошапкіна та Середницького.
Перед заключним періодом господарі вели 3:1.
У третій двадцятихвилинці "Богуславські Шершні" так і не змогли скоротити відставання.
Натомість на 58-й хвилині Владислав Брага поставив крапку в поєдинку, закинувши четверту шайбу "Кременчука" після передачі Тимофія Материкіна.
"Кременчук" – "Богуславські Шершні" – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Шайби:
Перемога дозволила підопічним Артема Гніденка набрати 22 очки та закріпитися на другому місці в чемпіонаті України.
"Богуславські Шершні" залишилися з 16 балами на третій позиції.