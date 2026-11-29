Вирішальна стадія головного чоловічого командного турніру планети в італійській Болоньї визначила претендентів на трофей. У фіналі Кубка Девіса-2026 зійдуться збірні Італії та Іспанії, повторивши торішнє протистояння за титул.

Як пройшли півфінали

Чинні володарі трофея італійці у надскладному поєдинку зламали опір команди Чехії – 2:1.

Натомість збірна Іспанії впоралася зі своїм завданням без нервової розв'язки в парі, здолавши Велику Британію з рахунком 2:0. Перший бал піренейцям приніс Рафаель Ходар, який у двох сетах обіграв Кемерона Норрі (6:2, 7:5), а переможну крапку поставив лідер команди Карлос Алькарас. Він розгромив Артура Фері (6:2, 6:1) та довів свою безпрограшну серію до 15 зустрічей поспіль.

Коли відбудеться фінал та чим він особливий

Вихід Італії та Іспанії у вирішальний раунд подарував турніру рідкісне досягнення: одні й ті самі збірні розіграють Кубок Девіса два роки поспіль уперше з 1988–1989 років, коли за трофей сперечалися Німеччина та Швеція.

Для господарів це шанс завоювати четвертий титул поспіль і п'ятий в історії країни, тоді як іспанці прагнуть реабілітуватися за торішню невдачу.

"Із самого дитинства я мріяв опинитися в такому становищі. Для мене зіграти у фіналі Кубка Девіса – величезна честь. Я радий, що зміг допомогти команді, принести вирішальне очко й вивести Іспанію до фіналу. Нам залишається зробити останній крок. Я знаю, що минулого року все склалося не на нашу користь, і цього разу спробую допомогти команді завоювати трофей", – наголосив Алькарас.

Фінальне протистояння між збірними Італії та Іспанії відбудеться в неділю, 29 листопада. Перший поєдинок ігрового дня розпочнеться о 16:00 за київським часом.