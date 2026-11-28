Збірна Італії з тенісу стала першим фіналістом Кубка Девіса-2026. У півфінальному протистоянні в Болоньї чинні чемпіони здолали Чехію з рахунком 2:1. Вирішальне очко команді принесли Лоренцо Музетті та Андреа Вавассорі, які виграли напружений парний поєдинок.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Як Італія перемогла Чехію

Протистояння розпочалося з перемоги Лоренцо Музетті над Якубом Меншиком. Італієць упевнено провів зустріч і здолав суперника у двох сетах – 6:3, 6:4.

Однак чехи швидко відновили рівновагу. У другому одиночному матчі Їржі Легечка переграв Флавіо Коболлі – 6:2, 1:6, 6:3.

Таким чином, доля путівки до фіналу вирішувалася в парному протистоянні.

Капітан італійців Філіппо Воландрі вирішив випустити Музетті разом зі спеціалістом парного розряду Андреа Вавассорі.

Їхніми суперниками стали Їржі Легечка та Томаш Махач.

Першу партію виграли чехи – 6:3. Проте італійці зуміли переломити перебіг зустрічі та впевнено забрали другий сет – 6:1.

У вирішальній партії боротьба дійшла до тайбрейку. Музетті та Вавассорі виявилися сильнішими у ключових розіграшах і завершили зустріч перемогою – 7:6 (7:4).

Кубок Девіса-2026. Болонья, Італія. Півфінал

Італія – Чехія – 2:1

Лоренцо Музетті – Якуб Меншик – 6:3, 6:4

Флавіо Коболлі – Їржі Легечка – 2:6, 6:1, 3:6

Музетті / Вавассорі – Легечка / Махач – 3:6, 6:1, 7:6 (7:4)

Італія повторила історичне досягнення Швеції

Італійська збірна вийшла до фіналу Кубка Девіса четвертий сезон поспіль – з 2023 до 2026 року.

Востаннє настільки тривалу серію фінальних виступів демонструвала Швеція. Скандинави сім разів поспіль грали у вирішальному протистоянні турніру – з 1983 до 1989 року.

Крім того, італійці продовжили власну переможну серію в Кубку Девіса до 16 командних протистоянь.

Збірна Італії є чинним триразовим переможцем турніру. Вона вигравала трофей у 2023, 2024 та 2025 роках.

Хто стане суперником Італії у фіналі

У неділю, 29 листопада, італійські тенісисти спробують здобути четвертий поспіль і п'ятий загалом титул Кубка Девіса.

Суперник чинних чемпіонів визначиться в другому півфіналі, який відбудеться в суботу, 28 листопада.

У ньому зустрінуться збірні Великої Британії та Іспанії.

Переможець цієї пари зіграє проти Італії у фіналі турніру в Болоньї.