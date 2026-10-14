11 шайб у матчі: "Одещина" та "Дніпро" виявили нового лідера чемпіонату України

У середу, 14 жовтня, відбувся черговий поєдинок регулярного чемпіонату України з хокею. Хокейний клуб "Одещина" у результативному та напруженому протистоянні здобув вольову перемогу над херсонським "Дніпром".

Вирішальний перелом у третьому періоді

Гості з Херсона відкрили рахунок уже на 6-й хвилині зусиллями Лева Коробкова. Проте господарів це не збентежило: Анатолій Ревука та Расім Абдуллаєв ще до першої перерви вивели "Одещину" вперед.

Другий ігровий відрізок перетворився на справжню гольову перестрілку. На влучний кидок Тимофія Лактіонева одесити відповіли шайбами Іллі Щербака (у більшості) та Олександра Влащинського. Втім, херсонці перед самою перервою скоротили розрив до мінімуму завдяки голу Олександра Журенка – 4:3.

Доля зустрічі вирішилася у третій 20-хвилинці, де "Одещина" повністю перехопила ініціативу та відправила у ворота суперника чотири "сухі" шайби. Расім Абдуллаєв та Ілля Щербак оформили дублі, а ще по голу до свій активу записали Валентин Мурин та Артем Целогородцев.

Чемпіонат України з хокею. Регулярний сезон

"Одещина" – "Дніпро" (Херсон) – 8:3 (2:1, 2:2, 4:0)

Шайби: 06:11 Коробков - 0:1, 15:16 Ревука (Мосюк, Пойманов) - 1:1, 17:56 Абдуллаєв - 2:1, 22:56 Лактіонов - 2:2, 36:34 Щербак (Абдуллаєв, Дворник) - 3:2, 37:43 Влащинський - 4:2, 38:57 Журенко - 4:3, 53:11 Абдуллаєв - 5:3, 55:03 Ревука (Щербак, Мосюк) - 6:3, 55:15 Целогородцев - 7:3, 59:55 Щербак - 8:3

Турнірний стан команд

Завдяки цій третій поспіль перемозі "Одещина" набрала 11 очок та одноосібно очолила турнірну таблицю чемпіонату України. Херсонський "Дніпро" залишається на дні таблиці, досі не здобувши жодного залікового бала у поточному розіграші.