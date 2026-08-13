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Теніс 13 серпня 2026 · 13:43

Вперше за 30 років: канадський "Мастерс" отримав фінал, якого не було з часів Агассі та Сампраса

Двоє американських тенісистів розіграють трофей ATP 1000 у Монреалі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вперше за 30 років: канадський "Мастерс" отримав фінал, якого не було з часів Агассі та Сампраса
Бен Шелтон захищатиме титул проти співвітчизника (фото: x.com/OBNmontreal)

У канадському Монреалі визначилися фіналісти престижного турніру серії ATP 1000. За головний трофей змагань змагатимуться двоє представників США – чинний чемпіон Бен Шелтон та дебютант вирішальних стадій Брендон Накашима.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Х турніру.

Історична подія для американського тенісу

Майбутній вирішальний матч стане першим повністю американським фіналом на турнірах серії Masters 1000 за останній 23 роки. Востаннє подібне траплялося у Цинциннаті-2003, коли Енді Роддік здолав Марді Фіша.

Щодо безпосередньо канадського "тисячника", то тут представники США не грали між собою у фіналі з 1995 року, коли Андре Агассі переміг Піта Сампраса. Загалом це лише 15-й американський фінал в історії турнірів категорії ATP 1000 з моменту заснування формату у 1990 році.

Результати півфіналів у Монреалі:

  • Брендон Накашима (США) – Рафаель Ходар (Іспанія) – 7:6, 6:4
  • Бен Шелтон (США) – Лернер Тьєн (США) – 6:2, 6:3

Шлях до фіналу та особисті зустрічі

Вперше за 30 років: канадський &quot;Мастерс&quot; отримав фінал, якого не було з часів Агассі та Сампраса

25-річний Брендон Накашима створив локальну сенсацію, здолавши у півфіналі 19-річного іспанця Рафаеля Ходара. Для Накашими це буде перший у кар'єрі фінал на турнірах категорії ATP 1000 і лише п'ятий загалом на рівні ATP-туру (свій єдиний титул він здобув у 2022 році в Сан-Дієго).

У свою чергу Бен Шелтон другий рік поспіль виходить до фіналу канадського "Мастерса", де захищає титул чемпіона. У півфіналі 5-й сіяний Шелтон упевнено переграв співвітчизника Лернера Тьєна, попри невелике ушкодження руки, отримане після зіткнення із задньою стінкою корту. Для Бена це буде дев'ятий фінал ATP у кар'єрі, де він побореться за свій сьомий трофей.

Вперше за 30 років: канадський &quot;Мастерс&quot; отримав фінал, якого не було з часів Агассі та Сампраса

В особистому протистоянні Шелтон перемагає Накашиму із беззаперечним рахунком 5:0. Символічно, що їхній попередній поєдинок відбувся саме на канадському "тисячнику" рік тому в Торонто, де Шелтон здобув важку перемогу у трьох сетах, після чого виграв турнір.

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Теги: Теніс
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