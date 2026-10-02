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Теніс 02 жовтня 2026 · 11:46

Вибила суперницю з топ-20: Снігур вперше вийшла до 1/16 фіналу WTA 1000 у Пекіні

Українська тенісистка оформила вольову перемогу над Жасмін Паоліні та вперше в кар'єрі подолала другий раунд на "тисячниках"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вибила суперницю з топ-20: Снігур вперше вийшла до 1/16 фіналу WTA 1000 у Пекіні
Дарія Снігур (Фото: snigur_27, instagram)
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Українська тенісистка Дарія Снігур пробилася до третього кола турніру серії WTA 1000 у Пекіні. У напруженому трисетовому поєдинку українка завдала поразки 20-й ракетці світу, італійці Жасмін Паоліні.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Перебіг поєдинку

Протистояння тривало 2 години та 12 хвилин. Стартовий сет залишився за італійкою: за рахунку 3:3 Паоліні зробила вирішальний брейк, після чого успішно подала на партію - 6:3.

Другий сет пройшов у запеклій боротьбі з обміном брейками та дійшов до тайбрейку. Поступаючись 2:4, Снігур демонструвала чудову витримку, виграла чотири розіграші поспіль та з другої спроби закрила сет на свою користь - 7:6 (7:5).

У вирішальній партії українка повністю перехопила ініціативу. Зробивши два брейки поспіль, Дарія відірвалася до рахунку 4:1 і впевнено довела сет до переможного фінішу - 6:2.

WTA 1000. Пекін. 1/32 фіналу

Жасмін Паоліні (Італія) - Дарія Снігур (Україна) - 6:3, 6:7 (5:7), 2:6

Головні досягнення та наступна суперниця

Перемога над Паоліні принесла Снігур декілька вагомих здобутків:

  • українка вдруге поспіль у Пекіні тріумфувала після програної першої партії;
  • Дарія вперше у кар'єрі подолала друге коло на турнірах WTA 1000, перервавши невдалу серію після вилетів на цій стадії у Мадриді та Цинциннаті;
  • це третій успіх Дарії у матчах проти суперниць із топ-20 світового рейтингу (зокрема, у липні українка здолала Еліну Світоліну на Вімблдоні).

Дарія Снігур стала другою тенісисткою з України в 1/16 фіналу Пекіна після Даяни Ястремської, яка раніше здолала Маю Хвалінську.

У третьому колі змагань Дарія Снігур зустрінеться з представницею Австралії Тайлою Престон, яка у своєму матчі вибила француженку Діан Паррі.

Раніше ми розповідали, яких саме суперниць в другому колі турніру в Пекіні отримали українські тенісистки.

Теги: Теніс
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