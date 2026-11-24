Жіноча збірна України з тенісу зберегла третю позицію у світовому рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг за підсумками останнього оновлення сезону-2026. Попереду українок залишилися лише команди Італії та Чехії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт Кубка Біллі Джин Кінг .

Україна завершила сезон у трійці найкращих

Останнє оновлення командного рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг відбулося після завершення матчів плейоф сезону-2026. У цих протистояннях визначалися збірні, які зіграють у кваліфікаційному раунді турніру наступного року.

За підсумками матчів свої протистояння виграли США, Польща та Японія. Натомість Канада, яка була другою сіяною, поступилася Бразилії.

Українки завершили виступи в турнірі ще наприкінці вересня. Тоді національна команда вперше в історії пробилася до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг, де поступилася збірній Чехії.

Попри результати заключних матчів сезону, позиція України в рейтингу не змінилася. Команда має 1226,25 бала та посідає третє місце.

Рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг: топ-10

Лідерство у світовому рейтингу зберігає Італія, яка набрала 1312,5 бала. Другою йде Чехія з 1277,5 бала, а Україна замикає трійку найкращих.

У першій десятці відбулися дві зміни. Польща завдяки перемозі над Швецією піднялася на восьму сходинку, випередивши Канаду, яка після поразки Бразилії опустилася на дев'яте місце.

Рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг станом на 23 листопада 2026 року:

Італія - 1312,5 бала Чехія - 1277,5 Україна - 1226,25 Велика Британія - 1178,75 Іспанія - 1131,25 США - 1071,25 Казахстан - 988,75 Польща - 937,5 (+1 позиція) Канада - 921,25 (-1) Японія - 918,75

Коли Україна зіграє наступні матчі

Наступним випробуванням для української збірної стане кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг сезону-2027. Матчі за участі команди відбудуться у квітні наступного року.

Українки боротимуться за можливість знову пробитися до фінальної частини престижного командного турніру.