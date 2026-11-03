Синхронний виліт у Гонконзі: Олійникова та Ястремська зазнали фіаско вже у першому колі

Українські тенісистки Олександра Олійникова та Даяна Ястремська припинили виступи на турнірі WTA 250 у Гонконзі за підсумками стартового раунду. Обидві вітчизняні спортсменки не змогли виграти бодай сет і поступилися суперницям за півтори години.

WTA 250 Гонконг, 1-ше коло

Зейнеп Сонмез (Туреччина) – Даяна Ястремська (Україна) – 6:4, 6:2

Талія Гібсон (Австралія) – Олександра Олійникова (Україна) – 7:6, 6:1

Перебіг матчів та ключові моменти

У першому поєдинку колишня чемпіонка змагань Даяна Ястремська протистояла Зейнеп Сонмез із Туреччини. За рівного рахунку 4:4 у першій партії турецька тенісистка оформила вирішальний брейк і дотиснула українку (6:4). У другому сеті Сонмез одразу повела 2:0 і не залишила Ястремській варіантів для камбеку, віддавши лише два гейми (6:2). Поєдинок тривав 1 годину і 27 хвилин.

Олександра Олійникова у матчі проти п'ятої сіяної австралійки Талії Гібсон мала шанс закрити першу партію на свою користь після брейку у восьмому геймі. Втім, українка програла три гейми поспіль та віддала сет на тайбрейку (5:7). Друга частина протистояння пройшла за повної домінації Гібсон – після першого взятого гейму Олійникова поступилася в усіх наступних (1:6). Матч тривав рівно півтори години.

Історичний контекст та програшна серія

Для Ястремської це був третій виступ у Гонконзі в кар'єрі та другий виліт у першому ж колі. Головним успіхом Даяни на цьому турнірі залишається чемпіонський титул 2018 року, здобутий у фіналі проти китаянки Ван Цян.

Олійникова дебютувала на змаганнях у Гонконзі. Поразка від Гібсон продовжила її негативну серію до чотирьох програних матчів поспіль. Крім того, Олександра вже упродовж дев'яти турнірів WTA поспіль не може пробитися далі другого кола – востаннє дістатися третього раунду їй вдавалося на турнірі в Гамбурзі у липні.