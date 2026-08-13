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Інше 13 серпня 2026 · 10:49

Потужний старт не врятував: волейбольна збірна України поступилася чинним чемпіонкам світу

Підопічні Якуба Глушака видали божевільний ривок, але італійки перехопили ініціативу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Потужний старт не врятував: волейбольна збірна України поступилася чинним чемпіонкам світу
Матч Україна – Італія (фото: Федерація волейболу України)

Жіноча збірна України з волейболу провела другий поєдинок на Меморіалі Агати Мроз-Ольшевської у польському Кошаліні. Українські волейболістки чинили потужний опір чинним чемпіонкам світу з Італії, здобувши переконливу перемогу у стартовій партії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію волейболу України.

Волейбол. Меморіал Агати Мроз-Ольшевської

Італія – Україна – 3:1 (18:25, 25:14, 25:22, 25:20)

Як пройшла гра

Для українок це була друга гра на турнірі після поразки від Польщі з рахунком 0:3. Матч розпочався зi справжньої несподіванки: поступаючись 0:5 на самому старті, "синьо-жовті" видали неймовірну серію з дев'яти виграних розіграшів поспіль. Ривок 9:0 наші дівчата оформили на подачі Олександри Міленко, що дозволило впевнено закрити першу партію з рахунком 25:18.

На початку другого сету італійки зазнали кадрової втрати – ушкодження отримала нападниця Ловет Оморуя. Попри це, фаворитки поєдинку поступово перехопили ініціативу, схилили шальки терезів на свій бік та виграли три наступні сети.

Найрезультативнішою у складі української команди стала Анастасія Даньчак із 15 очками. У складі суперниць 17 пунктів набрала зіркова Паола Еґону.

За основними статистичними показниками команди показали рівну гру: по 7 блоків та 4:3 за ейсами на користь італійок.

Що далі

Свій заключний матч на турнірі українська збірна проведе вже сьогодні, 13 серпня, проти команди Франції. Початок зустрічі – о 21:30 за київським часом. "Ле бльо" свої перші два поєдинки італійкам та полячкам програли з однаковим рахунком 0:3.

Ця гра стане останьою перевіркою сил для українських волейболісток перед стартом на чемпіонаті Європи, який розпочнеться 21 серпня.

Раніше ми писали, що збірна України з хокею збирає підкріплення у США та Канаді.

Теги: Волейбол Збірна України
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