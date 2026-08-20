Кінець чуткам: Ферстаппен підписав новий довгостроковий контракт із Red Bull

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Red Bull Racing .

Початок нової ери та довіра до керівництва

Попередня угода 28-річного нідерландця була розрахована до 2028-го року. Однак наявність пунктів про достроковий вихід на тлі критики нового регламенту та результатів команди викликала чимало чуток про можливий перехід до Mercedes, Aston Martin або McLaren.

Проте новий контракт перекреслив усі спекуляції. Сам Ферстаппен відзначив позитивні зміни під керівництвом Лорана Мекіса, який очолив австрійську стайню минулого липня.

"Я дійсно радий продовженню контракту. У нас найкращі люди, і я з нетерпінням чекаю на продовження спільної роботи, щоб знову повернутися на вершину. Оголосити про це під час останнього Гран-прі у Зандворті - особливий момент для мене", - заявив Ферстаппен.

Шлях до рекордів у Red Bull

Ферстаппен приєднався до юніорської програми Red Bull у 2014-му році, а у 2016-му в віці 18 років виграв свою першу гонку в Іспанії, ставши наймолодшим переможцем Гран-прі в історії.

Тепер, через 10 років від першої перемоги, в активі Маска - чотири чемпіонські титули та 71 перемога на етапах Гран-прі (третій показник в історії Ф1). Минулого сезону Ферстаппен посів друге місце в чемпіонаті позаду Ландо Норріса, а в поточному сезоні поки залишається без перемог;