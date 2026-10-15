У Києві відбувся турнір з єдиноборств на честь спецпідрозділу ГУР "Артан": хто бився в октагоні

14 жовтня в Києві відбувся п'ятий турнір Alpha Self Defense – ASD V, присвячений воїнам спецпідрозділу "Артан" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Програма передбачала вісім поєдинків з панкратіону у розділі amateur ММА, греплінгу та професійного панкратіону за участю українських спортсменів і військовослужбовців.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Організаторами заходу виступили громадська організація Alpha Self Defense, Департамент молоді та спорту міста Києва, спецпідрозділ "Артан", Федерація панкратіону України, і KRATOS Promotion.
Це вже третій турнір ASD, присвячений воїнам "Артану". Захід поєднав спортивну програму з ушануванням українських захисників і популяризацією єдиноборств серед молоді.
Серед учасників турніру були представники спецпідрозділу воєнної розвідки. Зокрема, Ігор Куценко зустрічався із Сергієм Корнусем у ваговій категорії до 93 кг. Куценко – призер чемпіонату з ММА та військовослужбовець "Артану".
Ще один представник підрозділу, Сергій Чугайовський, був заявлений на поєдинок із Дмитром Сочінським у категорії до 77 кг. Їхнє протистояння проходило за правилами amateur MMA. Чугайовський служить у штурмовому підрозділі "Артан Х" і має досвід виступів у вільній боротьбі та ММА.
Церемонія відкриття передбачала хвилину мовчання за полеглими захисниками й захисницями України, виконання Державного гімну та показ відеоролика про "Артан".
Підрозділ був створений у червні 2022 року в Києві. До його складу увійшли військові, ветерани, добровольці та спортсмени. "Артан" виконує бойові завдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
У програмі ASD V MMA KRATOS 25 були представлені різні дисципліни та вагові категорії.
У першому поєдинку Сергій Корнусь зустрівся з Ігорем Куценком у категорії до 93 кг і здобув переконливу перемогу вже у першому раунді. Далі за програмою відбулися зустрічі із греплінгу до 75 кг між Владиславом Зінченком і Данилом Пігулем, а також бій із ММА до 62 кг між Олександром Суворовим і Віталієм Гадачем.
У жіночій категорії до 57 кг зійшлися Дар’я Мальчевська та Діана Пилипенко.
Також відбулися три фінали аматорського ММА: у категорії до 84 кг – між Вадимом Жуковим та Іллею Осадчим, до 77 кг – між Дмитром Сочінським і Сергієм Чугайовським, а до 66 кг – між Михайлом Казимерчуком і Дмитром Зеленком.
За інформацією організаторів, аматорська частина турніру була орієнтована на спортсменів віком від 18 до 25 років, які раніше не виступали у професійних поєдинках.
Гран-прі провели у трьох вагових категоріях – до 61, 71 та 84 кг. Переможець кожної отримає 50 тисяч гривень, а загальний заявлений призовий фонд становив майже 400 тисяч гривень.
Захід відбувся за підтримки Департаменту молоді та спорту міста Києва та партнерських організацій.
Раніше ми повідомляли, що українська зірка UFC влаштував яскраву рубку на турнірі в Парижі та кинув виклик топам.