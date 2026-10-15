У Києві відбувся турнір з єдиноборств на честь спецпідрозділу ГУР "Артан": хто бився в октагоні

14 жовтня в Києві відбувся п'ятий турнір Alpha Self Defense – ASD V, присвячений воїнам спецпідрозділу "Артан" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Програма передбачала вісім поєдинків з панкратіону у розділі amateur ММА, греплінгу та професійного панкратіону за участю українських спортсменів і військовослужбовців.

Організаторами заходу виступили громадська організація Alpha Self Defense, Департамент молоді та спорту міста Києва, спецпідрозділ "Артан", Федерація панкратіону України, і KRATOS Promotion.

Це вже третій турнір ASD, присвячений воїнам "Артану". Захід поєднав спортивну програму з ушануванням українських захисників і популяризацією єдиноборств серед молоді.

Військовослужбовці "Артану" взяли участь у поєдинках

Серед учасників турніру були представники спецпідрозділу воєнної розвідки. Зокрема, Ігор Куценко зустрічався із Сергієм Корнусем у ваговій категорії до 93 кг. Куценко – призер чемпіонату з ММА та військовослужбовець "Артану".

Ще один представник підрозділу, Сергій Чугайовський, був заявлений на поєдинок із Дмитром Сочінським у категорії до 77 кг. Їхнє протистояння проходило за правилами amateur MMA. Чугайовський служить у штурмовому підрозділі "Артан Х" і має досвід виступів у вільній боротьбі та ММА.

П'ятий турнір Alpha Self Defense – ASD V (фото: Sport RBC.UA)

Церемонія відкриття передбачала хвилину мовчання за полеглими захисниками й захисницями України, виконання Державного гімну та показ відеоролика про "Артан".

Підрозділ був створений у червні 2022 року в Києві. До його складу увійшли військові, ветерани, добровольці та спортсмени. "Артан" виконує бойові завдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Вісім поєдинків: від жіночого ММА до головного бою вечора

У програмі ASD V MMA KRATOS 25 були представлені різні дисципліни та вагові категорії.

У першому поєдинку Сергій Корнусь зустрівся з Ігорем Куценком у категорії до 93 кг і здобув переконливу перемогу вже у першому раунді. Далі за програмою відбулися зустрічі із греплінгу до 75 кг між Владиславом Зінченком і Данилом Пігулем, а також бій із ММА до 62 кг між Олександром Суворовим і Віталієм Гадачем.

У жіночій категорії до 57 кг зійшлися Дар’я Мальчевська та Діана Пилипенко.

Також відбулися три фінали аматорського ММА: у категорії до 84 кг – між Вадимом Жуковим та Іллею Осадчим, до 77 кг – між Дмитром Сочінським і Сергієм Чугайовським, а до 66 кг – між Михайлом Казимерчуком і Дмитром Зеленком.

П'ятий турнір Alpha Self Defense – ASD V (фото: Sport RBC.UA)

50 тисяч гривень для переможців аматорського Гран-прі

За інформацією організаторів, аматорська частина турніру була орієнтована на спортсменів віком від 18 до 25 років, які раніше не виступали у професійних поєдинках.

Гран-прі провели у трьох вагових категоріях – до 61, 71 та 84 кг. Переможець кожної отримає 50 тисяч гривень, а загальний заявлений призовий фонд становив майже 400 тисяч гривень.

Захід відбувся за підтримки Департаменту молоді та спорту міста Києва та партнерських організацій.