Вище тільки чемпіони світу: Україна з історичним "сріблом" завершила Євро з мініфутболу (відео)
Збірна України з мініфутболу вперше у своїй історії завоювала срібні медалі чемпіонату Європи. У вирішальному поєдинку континентальної першості-2026 "синьо-жовті" у напруженій боротьбі поступилися команді Азербайджану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Євро-2026 з мініфутболу, фінал
Україна – Азербайджан – 0:2
Голи: Рзаєв, 7, Атаєв, 50+5
Атаки без результату
Фінальний поєдинок на "Тіпос Арена" у словацькій Братиславі тримав у напрузі до останніх секунд. Українці почали зустріч без жодної розвідки й могли забивати вже на 5-й хвилині, проте після потужного удару Сініцина м'яч влучив у поперечину.
Натомість суперник продемонстрував стовідсоткову реалізацію. На 7-й хвилині, після розіграшу кутового Рзаєв влучно поцілив у дальній кут воріт нашого голкіпера Магурського.
Вперше на турнірі опинившись у ролі наздоганяючих, "синьо-жовті" повністю перехопили ініціативу. Протягом матчу чудові нагоди відновити паритет мали Тихненко, Сініцин та Колесников. Майже весь другий тайм Україна штурмувала половину поля суперника й створила шалену кількість гольових шансів, але м'яч вперто не йшов у ворота.
А наприкінці компенсованого часу, коли українці пішли ва-банк, суперники зусиллями Атаєва вразили порожні ворота, зафіксувавши фінальний рахунок – 0:2.
Найкращий виступ України
Попри прикру поразку у фіналі, цей турнір став найуспішнішим для нашої національної команди. Досі найвищим досягненням "синьо-жовтих" на чемпіонатах Європи (в яких команда брала участь 6 разів) був вихід до чвертьфіналу на домашньому Євро-2018 у Києві.
Для збірної Азербайджану цей титул став уже другим у новітній історії європейських першостей з 2022 року, що вкотре підтверджує високий статус суперника. Своєю чергою, українська команда завоювала перші в історії срібні нагороди і довела, що здатна на рівних конкурувати з найкращими колективами планети.
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