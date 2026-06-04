Від Англії до Сан-Марино: повний список чемпіонів європейських країн сезону-2025/26
У європейському футболі завершився насичений та повний сенсацій клубний сезон-2025/26. У більшості країн визначилися нові або чинні володарі золотих нагород, які представлятимуть свої асоціації у єврокубках наступного року.
Про те, які команди тріумфували у своїх національних першостях – повідомляє РБК-Україна.
Тріумфи та сенсації
В українській Прем'єр-лізі донецький "Шахтар" захистив свій статус найсильнішої команди країни, завоювавши вже 16-те чемпіонство в історії клубу. Наша асоціація наразі посідає 23-тє місце в загальному рейтингу УЄФА.
Поза межами України головною подією в топ-лігах став довгоочікуваний тріумф лондонського "Арсенала", який виборов свій 14-й титул чемпіона Англії вперше за останні 22 роки. В Італії міланський "Інтер" здобув 21-ше Скудетто, а мюнхенська "Баварія" виграла ювілейну 35-ту Салатницю в Німеччині. В Іспанії сильнішою за всіх виявилася "Барселона" (29-й титул).
Окрім визнаних грандів, цей сезон подарував Європі абсолютно нових чемпіонів-дебютантів, які вперше в історії піднялися на вершину у своїх країнах. Серед них: швейцарський "Тун", шведський "М'єльбю", азербайджанський "Сабах", литовський "Кауно Жальгіріс" та люксембурзький "Атерт".
Повний список чемпіонів
Нижче наведено повний перелік переможців національних ліг, структурований за актуальним місцем країн у Таблиці коефіцієнтів УЄФА (у дужках вказано загальну кількість титулів в історії клубу):
Топ-10 європейських ліг:
- 1. Англія – "Арсенал" (Лондон) (14 титул)
- 2. Італія – "Інтер" (Мілан) (21)
- 3. Іспанія – "Барселона" (29)
- 4. Німеччина – "Баварія" (Мюнхен) (35)
- 5. Франція – ПСЖ (Париж) (14)
- 6. Португалія – "Порту" (31)
- 7. Нідерланди – ПСВ (Ейндховен) (27)
- 8. Бельгія – "Брюгге" (20)
- 9. Туреччина – "Галатасарай" (Стамбул) (26)
- 10. Чехія – "Славія" (Прага) (9)
"М'єльбю" – команда з рибацького села сенсаційно тріумфувала у Швеції (фото: x.com/MjallbyAIF)
Країни другого ешелону (11-25 місця):
- 11. Греція – АЕК (Афіни) (14)
- 12. Польща – "Лех" (Познань) (10)
- 13. Данія – "Орхус" (6)
- 14. Норвегія* – "Вікінг" (Ставангер) (9)
- 15. Кіпр – "Омонія" (Нікосія) (22)
- 16. Швейцарія – "Тун" (1)
- 17. Австрія – ЛАСК (Лінц) (2)
- 18. Шотландія – "Селтік" (Глазго) (56)
- 19. Швеція* – "М'єльбю" (1)
- 20. Хорватія – "Динамо" (Загреб) (26)
- 21. Ізраїль – "Хапоель" (Беер-Шева) (6)
- 22. Угорщина – "Дьєр" (5)
- 23. Україна – "Шахтар" (Донецьк) (16)
- 24. Сербія – "Црвена Звезда" (Белград) (12)
- 25. Румунія – "Університатя" (Крайова) (5)
"Шахтар" – 16-разовий чемпіон України (фото: ФК "Шахтар")
Країни третього ешелону (26–55 місця):
- 26. Словенія – "Целє" (3)
- 27. Азербайджан – "Сабах" (Баку) (1)
- 29. Словаччина – "Слован" (Братислава) (24)
- 30. Болгарія – "Левські" (Софія) (27)
- 31. Ірландія* – "Шемрок Роверс" (Дублін) (22)
- 32. Ісландія – "Вікінгур" (Рейк'явік) (8)
- 33. Вірменія – "Арарат-Арменія" (Єреван) (3)
- 34. Молдова – "Петрокуб" (Хинчешти) (2)
- 35. Фінляндія – "КуПС" (Куопіо) (8)
- 36. Косово – "Дріта" (Г'їлані) (5)
- 37. Казахстан* – "Кайрат" (Алмати) (5)
- 38. Боснія і Герцеговина – "Борац" (Баня-Лука) (4)
- 39. Латвія* – "Рига" (4)
- 40. Фарерські острови* – "Клаксвік" (22)
- 41. Мальта – "Флоріана" (27)
- 42. Ліхтенштейн** – "Вадуц" (54)
- 43. Естонія* – "Флора" (Таллінн) (16)
- 44. Албанія – "Егнатія" (Ррогожине) (3)
- 45. Північна Македонія – "Вардар" (Скоп'є) (12)
- 46. Литва* – "Кауно Жальгіріс" (Каунас) (1)
- 47. Північна Ірландія – "Ларн" (3)
- 48. Гібралтар – "Лінкольн Ред Імпс" (30)
- 49. Андорра – "Інтер" (Ескальдес-Енгордань) (5)
- 51. Люксембург – "Атерт" (Біссен) (1)
- 52. Чорногорія – "Сутьєска" (Никшич) (6)
- 53. Грузія* – "Іберія 1999" (Тбілісі) (3)
- 54. Уельс – "Нью-Сейнтс" (Ллансантфрайд) (18)
- 55. Сан-Марино – "Тре Фйорі" (Фйорентіно) (9)
Примітка:
* – країни, де внутрішній чемпіонат проводиться за системою "весна-осінь".
** – "Вадуц" представляє Ліхтенштейн у єврокубках як переможець національного Кубка, оскільки власної футбольної ліги в країні немає (клуби виступають у чемпіонаті Швейцарії).
Раніше визначилися всі володарі прямих путівок до Ліги чемпіонів-2026/27.