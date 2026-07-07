"Увесь світ танцює": Іран дошкульно висміяв США після фіаско на ЧС-2026

Відповідь на "танець" американського чиновника

У своїх соціальних мережах іранська сторона опублікувала колаж із результатами матчів проти Бельгії на цьому Мундіалі. Вони порівняли власну нічию з "червоними дияволами" (0:0) та розгромну поразку США (1:4), додавши красномовний підпис: "Зараз увесь світ танцює, щоб відсвяткувати принизливу поразку політики від футболу".

Цей випад став прямою відповіддю на скандальну заяву міністра внутрішньої безпеки США Марквейна Малліна. Раніше американський чиновник публічно зрадів невихіду Ірану з групи, похвалившись анулюванням віз для іранців.

"Я просто радий, що з ними покінчено. Я був такий щасливий, коли нам вдалося відкликати їхні візи та сказати, що вони повинні покинути територію США. Я міг би навіть станцювати веселий танець", - заявляв тоді Маллін.

У відповідь іранська федерація наголосила, що подібні висловлювання свідчать про цілковиту неповагу до міжнародного права та стандартів, яких мають дотримуватися країни-господарки світових спортивних форумів.

Допис Федерації футболу Ірану в Instagram (фото: instagram.com/teammellifootball)

Серія скандалів навколо збірної Ірану в США

Нинішній тролінг підсумував цілу низку конфліктів між Іраном та організаторами ЧС-2026. Протягом усього турніру іранська сторона скаржилася на упереджене ставлення та тиск.

Зокрема, під час Мундіалю виник гучний прецедент із затриманням зіркового нападника збірної Ірану Мехді Таремі в американському аеропорту.

Окрім того, головний тренер команди Амір Галеноі неодноразово критикував організацію чемпіонату після нічиїх із Новою Зеландією (2:2) та Єгиптом (1:1), заявляючи, що його збірна почувається "найбільш пригнобленою" на турнірі через скасовані голи та супутні скандали.

Градусу протистоянню додав і той факт, що напередодні гри США отримали сумнівну допомогу від ФІФА: дисциплінарний комітет організації раптово призупинив дискваліфікацію форварда Фоларіна Балогуна. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп особисто зателефонував очільнику ФІФА Джанні Інфантіно, що викликало шквал критики в медіа. Проте навіть такий крок не врятував американців від фіаско.