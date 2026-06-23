Новий бос у "Жироні": як зміна головного тренера вплине на долю Циганкова і Ваната

Розгрібати руїни: виклик для нового тренера

Угода з іспанським фахівцем розрахована на один сезон – до літа 2027 року. Останні два роки Альварес успішно очолював резервну команду "Жирони", яку зумів вивести з третього до другого дивізіону країни.

Раніше фахівець входив до тренерських штабів таких клубів, як "Вільярреал", "Алавес" та "Леванте". Під час ігрової кар'єри Альварес виступав на позиції центрального захисника і відіграв сім сезонів у Ла Лізі за "Вільярреал".

Керівництво каталонців уже окреслило головну мету для нового наставника – повернути "Жирону" до елітного іспанського дивізіону за підсумками наступного сезону Сегунди.

Нагадаємо, після сенсаційної "бронзи" та виходу в Лігу чемпіонатів у позаминулому році, сезон-2025/26 команда провалила, завершивши на 19-му місці у Ла Лізі. Саме після цього болючого вильоту колишній керманич Мічел Санчес залишив посаду й тепер офіційно очолив амстердамський "Аякс", підписавши з нідерландським грандом контракт на два сезони.

Український десант: хто залишається під керівництвом Альвареса

Зараз у структурі іспанського клубу перебувають одразу четверо українських футболістів. Це вінгер Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат, голкіпер Владислав Крапивцов та ще один нападник Олександр Пищур, якого каталонці нещодавно підписали з угорського "Дьора".

Втім, дедалі очевиднішим стає той факт, що Циганков та Ванат почнуть наступний сезон в іншому місці. За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, питання про те, залишати українських зірок чи ні, у клубі взагалі не стоїть. Після вильоту з Ла Ліги "Жирона" змушена суттєво урізати бюджет, а контракти провідних українських легіонерів є занадто дорогими та непідйомними для реалій Сегунди.

Чутки про ймовірний розрив лідерів із каталонцями ходять уже давно, а потенційні варіанти продовження кар'єри виглядають досить солідно:

Для Віктора Циганкова: основними претендентами на хавбека називають іспанську "Барселону", нідерландський "Аякс" та турецький "Трабзонспор".

Для Владислава Ваната: предметний інтерес до форварда проявляють іспанський "Вільярреал", а також той самий "Трабзонспор", який уже традиційно довіряє українським виконавцям.

Відомо, що Циганков уже направив керівництву "Жирони" офіційного листа із проханням відпустити його під час літнього трансферного вікна. Півзахисник не планує грати у другому дивізіоні, проте запевнив, що поважає чинний контракт, який діє ще один рік, і прагне досягти максимально взаємовигідної угоди для обох сторін без форсування подій.