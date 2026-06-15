НХЛ: "Кароліна" спалила лід у Неваді та забрала Кубок Стенлі через 20 років (відео)

У ніч на 15 червня відбувся вирішальний, шостий матч фінальної серії плей-офф Національної хокейної ліги (НХЛ) сезону-2025/26. "Кароліна Гаррікейнс" у гостьовому поєдинку впевнено розібралася з "Вегас Голден Найтс" і здобула головний хокейний трофей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги .

НХЛ. Фінал Кубка Стенлі. 6-й матч

"Вегас Голден Найтс" – "Кароліна Гаррікейнс" – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Рахунок у серії – 2:4

Фінальна крапка в порожні ворота

До штату Невада, у Лас-Вегас підопічні Рода Бріндамора приїхали з перевагою у серії (3:2) та вирішили не відтягувати завоювання титулу.

Гості приголомшили господарів уже на 4-й хвилині: після перехоплення Тейлор Голл влучно кинув під дальню стійку. У середині другого періоду Томас Блейк у затяжній атаці подвоїв перевагу "Гаррікейнз". Крапку у грі поставив Ніколай Елерс, який під завісу зустрічі розписався у порожніх воротах "Вегаса", коли господарі у відчаї випустили шостого польового.

Надійна оборона "Кароліни" та залізобетонна гра голкіпера Брендона Бассі, який оформив "шат-аут" і відбив усі 22 кидки, дозволили команді втримати переможний рахунок.

Золотий дубль Бріндамора

Таким чином, "Кароліна" виграла Кубок Стенлі вперше з 2006 року. Обидва титули клубу пов'язані з Родом Бріндамором: 20 років тому він піднімав кубок як капітан команди, а тепер привів її до чемпіонства у статусі головного тренера.

Звання найціннішого гравця плей-офф отримав 37-річний центрфорвард "Кароліни" Джордан Стаал.

Катком по суперниках: шлях "Кароліни" до Кубка

"Кароліна" провела феноменальний сезон, розпочавши його з перемоги в регулярній першості Східної конференції (53 перемоги та 29 поразок).

У раундах на виліт команда Бріндамора продемонструвала абсолютне домінування, пройшовши сітку плей-оф без жодного шансу для опонентів:

1/8 фіналу: "Оттава Сенаторз" – 4:0 у серії

"Оттава Сенаторз" – 4:0 у серії 1/4 фіналу: "Філадельфія Флаєрз" – 4:0 у серії

"Філадельфія Флаєрз" – 4:0 у серії Фінал Сходу: "Монреаль Канадієнс" – 4:1 у серії

"Монреаль Канадієнс" – 4:1 у серії Фінал Кубка Стенлі: "Вегас Голден Найтс" – 4:2 у серії

Попри те, що у фіналі проти "Вегаса" майбутній чемпіон стартував із двох поразок у трьох матчах, "Гаррікейнз" переломили хід протистояння. Результати ігор серії: 4:5, 4:3, 4:5, 5:3, 4:2, 3:0.