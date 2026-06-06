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Спорт »

Міжнародний союз велосипедистів повністю скасував санкції проти Білорусі

20:05 06.06.2026 Сб
2 хв
Чому в керівному комітеті UCI прийшли до такого рішення?
aimg Едуард Ткач
Міжнародний союз велосипедистів повністю скасував санкції проти Білорусі Фото: ослаблення частково торкнулися і росіян (Getty Images)
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У Міжнародному союзі велосипедистів (UCI) ухвалили рішення про зняття всіх санкцій з білоруських спортсменів. Тепер вони допущені до міжнародних змагань під національною символікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт UCI.

Згідно із заявою, рішення ухвалили на засіданні керівного комітету UCI, яке відбулося в період із 2 до 4 червня в італійському місті Дезенцано-дель-Гарда.

Там пояснили, що у зв'язку з нещодавніми рекомендаціями МОК від травня 2026 року, до яких внесли зміни щодо участі білоруських і російських спортсменів, UCI зняла з велосипедистів із Білорусі всі санкції на участь у міжнародних турнірах.

Таким чином, білоруські велосипедисти можуть тепер виступати на чемпіонатах світу і Кубках світу під національним прапором.

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Крім цього, послаблення були і для росіян. Тепер їм більше не потрібно подавати заяви на отримання статусу "індивідуального нейтрального спортсмена". Зокрема, їм дозволили змагатися в командних змаганнях. Однак національна символіка залишиться під забороною.

"На них, як і раніше, поширюються вимоги нейтральності... Таким чином, будь-які згадки про Росію залишаються під забороною, зокрема в стартових списках, протоколах результатів і телевізійній графіці, а національні емблеми та символи, як і раніше, заборонені, зокрема, на майках та екіпіровці гонщиків", - ідеться в заяві.

Інші випадки

Нагадаємо, у травні Європейська федерація гімнастики повністю зняла всі санкції з російських і білоруських спортсменів. Таким чином, найближчим часом росіяни зможуть виступити під своїми державними прапорами.

Крім того, виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики теж ухвалив рішення про скасування обмежень для спортсменів із РФ і Білорусі, які діяли з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також ми писали, що і Міжнародна федерація фехтування ухвалила ідентичне рішення, що дасть російським і білоруським спортсменам брати участь у Чемпіонаті світу.

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