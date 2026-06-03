Ще одна спортивна федерація зняла санкції з РФ: що це змінює

Міжнародна федерація фехтування скасувала обмеження для спортсменів і офіційних осіб із РФ та Білорусі, що надасть їм можливість брати участь у Чемпіонаті світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міжнародної федерації фехтування.

Відтепер вони зможуть брати участь у змаганнях FIE не в нейтральному статусі, а у формі своїх країн, з прапорами та гімнами.

Нові правила почнуть діяти з чемпіонату світу з фехтування серед дорослих 2026 року. Турнір має пройти в Гонконзі з 22 до 30 липня. У FIE заявили, що рішення ухвалили з огляду на принципи Олімпійської хартії – недискримінацію, рівне ставлення та універсальність спорту. Федерація також послалася на власний статут.

Фактично йдеться про повне зняття так званих захисних заходів, які обмежували участь представників Росії та Білорусі у міжнародних турнірах. Тепер вони зможуть виступати як в індивідуальних, так і в командних змаганнях під символікою своїх держав.

У поясненні FIE також згадали рішення Олімпійського саміту від грудня 2025 року щодо молодіжних турнірів. Тоді підтримали рекомендацію МОК не обмежувати доступ юних спортсменів із російськими та білоруськими паспортами до міжнародних змагань.

Окремо федерація послалася на рішення Виконавчої ради МОК від 7 травня 2026 року. Згідно з ним, МОК більше не рекомендує обмеження для участі білоруських спортсменів, зокрема команд, у змаганнях міжнародних федерацій.

Таким чином, чемпіонат світу в Гонконзі стане першим великим дорослим турніром FIE після повного повернення росіян і білорусів до змагань під національною символікою.