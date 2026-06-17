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Мбаппе знищив рекорди Жиру та Фонтена: Франція стартувала з перемоги на ЧС-2026

00:30 17.06.2026 Ср
3 хв
Шоу імені Кіліана: Стартовий матч чемпіонату світу-2026 перетворився на бенефіс капітана французів
aimg Катерина Урсатій
Мбаппе знищив рекорди Жиру та Фонтена: Франція стартувала з перемоги на ЧС-2026 Кіліан Мбаппе (фото:instagram.com/equipedefrance)
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Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе влаштував історичний перформанс у стартовому поєдинку чемпіонату світу-2026 проти команди Сенегалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

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Провал у першому таймі та скандальний вердикт VAR

Початок зустрічі в Нью-Джерсі став для підопічних Дідьє Дешама справжнім кошмаром.

Протягом першої половини гри зіркова атака французів у складі Мбаппе, Дембеле, Дуе та Олісе виглядала повністю розбалансованою, спромігшись лише на один удар у бік воріт суперника.

Це найгірший показник «триколорових» на чемпіонатах світу з моменту початку ведення такої статистики у 1966 році.

Натомість Сенегал мав забивати двічі: спочатку Ніколас Джексон струснув стійку воріт Майньяна, а перед самою перервою Ісмаїла Сарр із кількох метрів примудрився пробити вище порожніх воріт після ідеального прострілу Садіо Мане.

Початок другого тайму ознаменувався гучним суддівським скандалом. Садіо Мане жорстко збив Мбаппе у власному штрафному майданчику. Головний рефері Аліреза Фагані спочатку призначив кутовий, але після сигналу відеопомічника відправився дивитися монітор VAR.

Попри очевидність контакту, арбітр шокував стадіон, вирішивши, що Кіліан сам ініціював зіткнення, і взагалі призначив удар від воріт.

Падіння вікових рекордів і шалений фінал

Втім, суддівська несправедливість лише розлютила капітана збірної Франції. На 66-й хвилині Майкл Олісе розкішною розрізною передачею розірвав оборонні редути сенегальців, вивівши Мбаппе сам на сам з Едуаром Менді - 27-річний форвард холоднокровно пробив повз кіпера.

На 83-й хвилині Бредлі Барколя, який щойно з'явився на полі, подвоїв перевагу французів ефектним черпаком над воротарем. Справжня драма розгорнулася у компенсований час.

На 90+5 хвилині 18-річна зірочка ПСЖ Ібрагім Мбає дарував Сенегалу надію на камбек, забивши громовим ударом з гострого кута.

Проте вже за хвилину Мбаппе поховав інтригу, шедевральним дальнім пострілом з 25 ярдів (близько 23 метрів) встановивши остаточний рахунок - 3:1.

Два історичні досягнення Кіліана Мбаппе за один матч:

  1. Абсолютний рекорд збірної: Забивши свій 57-й та 58-й голи за національну команду, Кіліан обійшов легендарного Олів'є Жиру (57) і став найкращим бомбардиром в історії Франції.
  2. Король мундіалів: Мбаппе довів лік своїх голів на чемпіонатах світу до 14 (а за деякими підрахунками джерел — до 15), випередивши Жюста Фонтена. Тепер француз є головним переслідувачем абсолютного рекорду німця Мірослава Клозе (16 голів).

Становище у групі та що далі

Завдяки цій перемозі Франція очолила групу I, де також виступають збірні Норвегії та Іраку. Свій наступний поєдинок підопічні Дідьє Дешама проведуть у Філадельфії проти Іраку.

Зустріч відбудеться у понеділок, 22 червня, о 22:00 за київським часом. Сенегал спробує реабілітуватися в дуелі проти Норвегії в ніч на 23 червня.

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