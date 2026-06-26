"Ласт денс" має бути гопак": колишній промоутер Усика – про рішення боксера відмовитися від поясів

Екс-промоутер Олександра Усика та генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк наголосив, що видатному чемпіону вже немає що доводити у професійному боксі.

"З нього все почалося – ним нехай і закінчиться"

"Усик – великий чемпіон. Таким він і має залишитися у світовій історії. Він досяг надзвичайних висот у боксі і йому нема для чого більше що-небудь доводити. А "ласт денс" має бути гопак. З нього все почалося – ним нехай і закінчиться", – відзначив Олександр Красюк.

Олександр Красюк (фото: K2 Promotions)

Відзначимо, що Олександр Красюк 12 років був важливою частиною команди Олександра Усика. Сьогодні абсолютний чемпіон світу з боксу оприлюднив відео-звернення, у якому оголосив, що залишає усі свої пояси вакантними.

Кар'єра Олександра Усика

На профі-ринзі Усик дебютував 9 листопада 2013 року. Тоді у київському Палаці Спорту він переміг мексиканця Феліпе Ромеро.

У 2018 році Усик виграв боксерську Суперсерію, здобувши перемогу над Муратом Гассієвим у Москві. Восени того ж року Усик став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті, здобувши перемогу над британцем Тоні Беллью.

У 2021-му, на стадіоні "Тоттенгем Готспур" у Лондоні Усик переміг британця Ентоні Джошуа і став абсолютним чемпіоном світу вже у надважкій вазі. Згодом Усик захистив цей статус, вдруге побивши Джошуа. У подальшому він також провів по два поєдинки із Тайсоном Ф'юрі та Даніелем Дюбуа і залишився непереможним боксером.

Останній бій станом на сьогодні Усик провів 23 травня проти нідерландця Ріко Верховена. У ньому українець здобув перемогу технічним нокаутом в 11 раунді. Це була 25-я перемога Усика на профі-ринзі.