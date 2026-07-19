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Куш на мільйони: Макгрегор зробив ставку на переможця ЧС-2026

16:15 19.07.2026 Нд
1 хв
Ексчемпіон UFC спрогнозував точний рахунок матчу Іспанія - Аргентина
aimg Малюгін Микита
Куш на мільйони: Макгрегор зробив ставку на переможця ЧС-2026 Ірландський боєць зробив вкрай ризиковану ставку (Фото: thenotoriousmma, Instagram)
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Колишній подвійний чемпіон UFC Конор Макгрегор зробив шалену ставку на фінальний поєдинок чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Іспанії. Ірландець поставив 100 тисяч доларів, проте має шанс виграти мільйони.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Конора Макгрегора в Instagram.

Ірландський боєць вирішив зробити не просто ставку на переможця - а спробував вгадати точний рахунок матчу. В якості фаворита він обрав збірну Аргентини.

Також Конор явно сподівається на результативний матч. Адже поставив на перемогу "Альбіселесте" з рахунком 3:2.

Сума та можливий мегавиграш

Для ставки Конор не пошкодував кругленької суми, поставивши на цей результат 100 тисяч доларів. Аналітики букмекерських контор оцінили ймовірність такого підсумку зустрічі високим і заманливим коефіцієнтом 36.00.

Таким чином, якщо аргентинці справді здолають "Фурію Роху" з рахунком 3:2, зірка змішаних єдиноборств поповнить свій банківський рахунок на солідні 3,6 мільйона доларів.

Раніше ми розповідали про історію фінальних матчів на чемпіонатах світу для збірних Аргентини та Іспанії.

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