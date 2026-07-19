rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 20 липня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Куш на мільйони: Макгрегор зробив ставку на переможця ЧС-2026
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 19 липня 2026 · 16:15

Куш на мільйони: Макгрегор зробив ставку на переможця ЧС-2026

Ексчемпіон UFC спрогнозував точний рахунок матчу Іспанія - Аргентина
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Куш на мільйони: Макгрегор зробив ставку на переможця ЧС-2026
Ірландський боєць зробив вкрай ризиковану ставку (Фото: thenotoriousmma, Instagram)

Колишній подвійний чемпіон UFC Конор Макгрегор зробив шалену ставку на фінальний поєдинок чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Іспанії. Ірландець поставив 100 тисяч доларів, проте має шанс виграти мільйони.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Конора Макгрегора в Instagram.

Ірландський боєць вирішив зробити не просто ставку на переможця - а спробував вгадати точний рахунок матчу. В якості фаворита він обрав збірну Аргентини.

Також Конор явно сподівається на результативний матч. Адже поставив на перемогу "Альбіселесте" з рахунком 3:2.

Сума та можливий мегавиграш

Для ставки Конор не пошкодував кругленької суми, поставивши на цей результат 100 тисяч доларів. Аналітики букмекерських контор оцінили ймовірність такого підсумку зустрічі високим і заманливим коефіцієнтом 36.00.

Таким чином, якщо аргентинці справді здолають "Фурію Роху" з рахунком 3:2, зірка змішаних єдиноборств поповнить свій банківський рахунок на солідні 3,6 мільйона доларів.

Раніше ми розповідали про історію фінальних матчів на чемпіонатах світу для збірних Аргентини та Іспанії.

Теги: Футбол Чемпіонат світу ЧС 2026
Головні матчі
ЧС-2026 Матч завершився
Іспанія 1:0 Аргентина
ЧС-2026 Матч завершився
Франція 4:6 Англія
Головні новини
Хто повернув росіян у спорт та де з ними можуть перетнутися українці: перелік федерацій Хто повернув росіян у спорт та де з ними можуть перетнутися українці: перелік федерацій Капітана молодіжної збірної України визнали MVP Євробаскета U-20 Капітана молодіжної збірної України визнали MVP Євробаскета U-20 Збірна України з волейболу перемогла Німеччину у матчі Ліги націй Збірна України з волейболу перемогла Німеччину у матчі Ліги націй
Точки зору
Михайло Метревелі
Українські клуби у єврокубках: чого чекати від "Динамо", "Полісся" та "ЛНЗ" Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Вадим Шевякін
Чому Іспанія заслужено виграла чемпіонат світу з футболу Вадим Шевякін Спортивний коментатор, журналіст, футбольний експерт