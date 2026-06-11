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"Кременчук" звільнив відомого тафгая з посади головного тренера: деталі гучної відставки у хокеї

18:36 11.06.2026 Чт
2 хв
Андрій Срюбко залишає посаду наставника віце-чемпіонів України
aimg Андрій Костенко
"Кременчук" звільнив відомого тафгая з посади головного тренера: деталі гучної відставки у хокеї Андрій Срюбко очолював команду протягом двох років (фото: ФХУ)
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Срібний призер національної першості – хокейний клуб "Кременчук" офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Андрієм Срюбком. Фахівець не отримав новий контракт на наступний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу.

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Два роки: "золото" та Кубок

Срюбко перебував біля керма "Кременчука" протягом двох сезонів. Цей період був надзвичайно продуктивним для клубу: під керівництвом наставника команда здобула титул чемпіонів України (сезон-2024/25), ставала віце-чемпіоном (2025/26), а також завоювала Кубок України-2025.

Окрім внутрішніх тріумфів, минулого сезону "Кременчук" під керівництвом Срюбка виступав на міжнародній арені, взявши участь у Континентальному кубку.

"Хокейний клуб "Кременчук" щиро дякує Андрію Васильовичу за два спільні сезони! Разом ми пройшли яскравий шлях, який назавжди залишиться в історії клубу", – зазначається в офіційній заяві.

&quot;Кременчук&quot; звільнив відомого тафгая з посади головного тренера: деталі гучної відставки у хокеї

Хто замінить наставника

Наразі офіційної інформації про те, хто стане наступним головним тренером "Кременчука", немає. Завдання перед новим штабом стоятимуть серйозні – повернути до Кременчука "золото" національної першості. Раніше команда двфчі тріумфувала на внутрішній арені – у 2020 та 2025 роках.

Зазначимо, що у складі чинних віце-чемпіонів України виступає ціла низка ключових виконавців національної збірної серед яких і лідер атак – форвард Віталій Лялька.

Що відомо про Андрія Срюбка

50-річний український фахівець, вихованець київського хокею. У часи ігрової кар'єри Срюбко здобув велику популярність як безкомпромісний та жорсткий захисник-тафгай.

Завдяки своїм бійцівським навичкам та вмінню постояти за партнерів по команді, він свого часу був досить знаковою постаттю у нижчих північноамериканських лігах, за клуби яких грав з 1994 до 2002 року.

Також Срюбко має багатий досвід виступів за національну збірну України на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх (загалом – 106 матчів, 16 голів та 8 передач).

Пізніше очолював головну та молодіжну збірні країни.

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