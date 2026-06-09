Команда на мільярд: як виглядає збірна найдорожчих юних зірок ЧС-2026

У передчутті головного футбольного свята планети – чемпіонату світу-2026 – аналітики сформували символічну збірну з найдорожчих молодих футболістів світу. До списку потрапили виключно гравці віком до 21 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt .

На чолі з Ямалем

Головною перлиною та найдорожчим активом цієї команди став вінгер збірної Іспанії та "Барселони" Ламін Ямаль. Його ринкова вартість сягнула історичної позначки у 200 мільйонів євро.

Наразі 18-річний іспанець ділить статус найкоштовнішого футболіста планети з норвезьким бомбардиром "Манчестер Сіті" Ерлінгом Холандом, який оцінюється в аналогічну суму.

У загальних рейтингах Ямаль навіть формально обходить норвежця, оскільки є значно молодшим за 25-річного лідера атак "містян". Вони обоє залишили позаду француза Кіліана Мбаппе, чий цінник зараз закріпився на позначці 180 мільйонів євро.

А сумарна вартість зіркової 11-ти вундеркіндів світової першості склала космічні 930 мільйонів євро.

Повний склад "золотої" молодіжки ЧС-2026 (ціни – у мільйонах євро)

Воротар:

Робін Ріссер (Франція, "Ланс") – 30 млн

Захисна лінія:

Пау Кубарсі (Іспанія, "Барселона") – 80 млн

Арчі О'Рейлі (Англія, "Астон Вілла") – 70 млн

Лука Вушковіч (Хорватія, "Тоттенхем") – 60 млн

Йорне Сейс (Бельгія, "Брюгге") – 20 млн

Опорна зона:

Жоау Невеш (Португалія, ПСЖ) – 140 млн

Воррен Заїр-Емері (Франція, ПСЖ) – 80 млн

Атакувальні півзахисники:

Дезіре Дуе (Франція, ПСЖ) – 120 млн

Арда Гюлер (Туреччина, "Реал") – 90 млн

Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона") – 200 млн

Нападник:

Ендрік (Бразилія, "Реал") – 40 млн

Виклик Мундіалю

ПСЖ та "Реал" фактично окупували центральну вісь цієї команди. Тільки трійка представників паризького гранда (Невеш, Заїр-Емері та Дуе) сумарно генерує 340 мільйонів євро – це більше третини від вартості всього складу.

Ця генерація гравців готова диктувати свої умови на полях США, Канади та Мексики. Для багатьох із них Мундіаль стане першим дорослим турніром такого масштабу, де доведеться виправдовувати шалені цінники на практиці.