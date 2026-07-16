Коли фінал і матч за "бронзу" ЧС-2026: точні дати і час

Розклад фінальних зустрічей

За київським часом обидва поєдинки пройдуть у неділю, 19 липня, проте розпочнуться з різницею у майже добу.

Матч за 3-тє місце

Франція – Англія

19 липня, 0:00. Стадіон "Хард Рок Стедіум" (Маямі-Гарденс, передмістя Маямі, штат Флорида).

Фінал

Іспанія – Аргентина

19 липня, 22:00. Стадіон "Метлайф Стедіум" (Іст-Разерфорд, передмістя Нью-Йорка, штат Нью-Джерсі).

Шлях команд до фінальних битв

У півфінальних протистояннях зійшлися чотири найсильніші збірні світу згідно з актуальним рейтингом ФІФА.

Збірна Іспанії забезпечила собі путівку до головного матчу, впевнено обігравши французів із рахунком 2:0.

Іншим фіналістом стала Аргентина. Чинні чемпіони світу продемонстрували характер у грі проти Англії – програючи по ходу зустрічі, латиноамериканці здійснили яскравий камбек і вирвали перемогу з рахунком 2:1.

Перегони бомбардирів

Паралельно з командною боротьбою розгорнеться запекла битва за звання найкращого бомбардира ЧС-2026. Наразі лідер аргентинців Ліонель Мессі та лідер французів Кіліан Мбаппе мають у своєму активі по 8 забитих м'ячів і спробують покращити статистику у своїх фіналах.

Де дивитися трансляції в Україні

Обидва поєдинки в прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Гру за третє місце та фінал покажуть на платному каналі "Megogo Футбол Перший". Крім того, вирішальний матч за "золото" буде доступний безкоштовно на каналі "Megogo Спорт" у цифровому ефірі Т2 та в кабельних мережах.