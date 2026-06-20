Як працює "правило Вінісіуса": зірка Парагваю увійшов до історії через шокуюче вилучення на ЧС-2026 (відео)

Півзахисник збірної Парагваю Мігель Альмірон став першим футболістом в історії чемпіонатів світу, якого вилучили з поля за прикритий рот під час конфліктної розмови із суперником.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Мундіалю.
Історичний та водночас скандальний інцидент стався наприкінці першого тайму матчу Парагваю проти Туреччини у другому турі групи D.
Конфліктна ситуація спалахнула вже у компенсований час. Мігель Альмірон зійшовся у словесній перепалці із захисником турецької збірної Мертом Мюльдюром і під час суперечки прикрив рот рукою. Мюльдюр одразу звернув увагу рефері на цей жест.
Головний арбітр поєдинку Іван Бартон із Сальвадору отримав підказку від бригади ВАР і після перегляду відеоповтору ухвалив безпрецедентне рішення – показав 32-річному парагвайцю пряму червону картку. На той момент латиноамериканці вже вели в рахунку 1:0 завдяки надшвидкому голу Матіаса Галарси, який відзначився на 64-й секунді зустрічі.
Граючи після перерви у меншості, парагвайці зуміли відстояти перемогу.
Напередодні ЧС-2026 Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) офіційно впровадила санкції за прикривання рота футболістами: судді отримали право вилучати гравців, які закривають обличчя рукою або футболкою під час конфліктних ситуацій із суперником.
У футбольних кулуарах це нововведення вже встигли охрестити як "правило Вінісіуса". Його запровадили для того, щоб полегшити читання по губах та ідентифікацію дискримінаційних образ.
Приводом для радикальних змін став гучний прецедент у Лізі чемпіонів, коли Джанлуку Престіанні з "Бенфіки" звинуватили в расистських образах на адресу лідера "Реала" Вінісіуса Жуніора – тоді португалець під час суперечки так само ховав обличчя. Саме цей скандал з бразильською зіркою змусив чиновників діяти рішуче.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше гаряче підтримував цю ініціативу, зазначаючи, що якщо гравець ховає рот, арбітри мають виходити з припущення, що він міг сказати щось недозволене.
Для Мігеля Альмірона це вже другий поспіль історичний епізод на ЧС-2026 із застосуванням нових правил. У першому турі проти США (1:4) за участю хавбека вперше протестували інше нововведення – втручання ВАР в епізод із попередженням.
Тоді суддя спершу покарав американця за фол проти Мігеля, але після перегляду відео скасував своє рішення і "переписав" жовту картку самому Альмірону за симуляцію.
Зазначимо, що це вилучення стало лише третьою червоною карткою для Парагваю за всю історію виступів на мундіалях та сьомою загалом на поточному турнірі.
Раніше ми розповіли, як арбітри на ЧС-2026 перебили рекорди минулих Мундіалів за вилученнями.