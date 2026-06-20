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ЧС-2026: США крокують у плей-офф, Бразилія б'є рекорди, а перші невдахи пакують валізи (відео)

10:56 20.06.2026 Сб
3 хв
Дві збірні вже втратили будь-які шанси на продовження боротьби
aimg Андрій Костенко
ЧС-2026: США крокують у плей-офф, Бразилія б'є рекорди, а перші невдахи пакують валізи (відео) Збірна Бразилії здобула першу перемогу на Чс-2026 (фото: x.com/BrasilEdition)
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Черговий ігровий день на чемпіонаті світу з футболу 2026 року офіційно визначив другого учасника стадії плей-офф. Водночас за підсумками нічних поєдинків дві команди достроково позбулися навіть теоретичних шансів на вихід із груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляції на Megogo.

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Група D: тріумф господарів та скандальне "правило Вінісіуса"

США – Австралія – 2:0

Голи: Берджесс, 11 (автогол), Фрімен, 42

Туреччина – Парагвай – 0:1

Гол: Галарса, 2

Вилучення: Альмірон (Парагвай), 45+3 (пряма червона)

Збірна США впевнено переграла команду Австралії. Завдяки цій перемозі американці набрали 6 очок і достроково гарантували собі першу сходинку в квартеті. Для американської команди це четвертий поспіль вихід у плей-офф на чемпіонатах світу, в яких вона бере участь.

В іншому поєдинку цього квартету Парагвай мінімально здолав Туреччину – 1:0. Єдиний гол уже на 64-й секунді зустрічі забив Матіас Галарса, оформлюючи найшвидший м'яч поточного турніру.

Матч запам'ятався резонансним вилученням: наприкінці першого тайму вінгер парагвайців Мігель Альмірон отримав пряму червону картку після втручання ВАР. Його вилучили за те, що він прикрив рот рукою під час суперечки з суперником. Це стало першим гучним застосуванням так званого "правила Вінісіуса", запровадженого ФІФА для боротьби з таємними расистськими образами на полі. Попри гру в меншості весь другий тайм, Парагвай втримав перемогу.

Друга поразка поспіль остаточно відправляє турків додому. Таким чином матч останнього туру США – Туреччина перетворився для обох команд на формальність.

Турнірна таблиця групи D:

  1. США – 6 очок (різниця голів – 6:1)
  2. Австралія – 3 (2:2)
  3. Парагвай – 3 (2:4)
  4. Туреччина – 0 (0:3)

ЧС-2026: США крокують у плей-офф, Бразилія б'є рекорди, а перші невдахи пакують валізи (відео)

Наступні матчі:

26 червня

  • 5:00. Австралія – Парагвай
  • 5:00. Туреччина – США

Група C: історична результативність Бразилії та фіаско Гаїті

Бразилія – Гаїті – 3:0

Голи: Кунья, 23, 36, Вінісіус Жуніор, 45+3

Шотландія – Марокко – 0:1

Гол: Сайбарі, 2

У квартеті C збірна Бразилії не залишила шансів команді Гаїті, розгромивши суперника з рахунком 3:0. Доля матчу вирішилася ще в перші 45 хвилин завдяки дублю Матеуса Куньї та голу Вінісіуса Жуніора.

Цей поєдинок дозволив "селесао" переписати кілька історичних досягнень світових першостей. Завдяки забитим м'ячам Бразилія випередила Німеччину за загальною кількістю голів в історії чемпіонатів світу, досягнувши позначки у 240 точних ударів. Крім того, бразильці вже в 41-й раз в історії забили щонайменше 3 голи в одному матчі Мундіалю, що також є абсолютним рекордом. Поразка коштувала Гаїті місця на ЧС – команда втратила навіть математичні шанси на плей-офф.

Паралельний матч завершився мінімальною перемогою Марокко над Шотландією – 1:0. Перемогу африканській збірній приніс блискавичний гол Ісмаеля Сайбарі на 2-й хвилині зустрічі. Європейці намагалися організувати фінальний штурм і вимагали пенальті, але марокканці втримали три очки.

Турнірна таблиця групи C:

  1. Бразилія – 4 очки (різниця голів – 4:1)
  2. Марокко – 4 (2:1)
  3. Шотландія – 3 (1:1)
  4. Гаїті – 0 (0:4)

ЧС-2026: США крокують у плей-офф, Бразилія б'є рекорди, а перші невдахи пакують валізи (відео)

Наступні матчі:

25 червня

  • 1:00. Бразилія – Шотландія
  • 1:00. Гаїті – Марокко

Раніше ми розповіли, як історичний розгром від Канади повернув ЧС-2026 у епоху першого Мундіалю.

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