Історія на ЧС-2026: збірна США повторила свій фантастичний рекорд 96-річної давнини

Збірна США здобула другу перемогу на домашньому ЧС-2026, обігравши Австралію (2:0). Підопічні Почеттіно достроково вийшли в 1/16 фіналу та вперше за 96 років стартували на Мундіалі з двох звитяг поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинку.

Історичний рекорд та тріумф Почеттіно

Після розгромного старту з Парагваєм (4:1) американці не збавили обертів. Ба більше, цей успіх дозволив США переписати історію, адже команда вперше з 1930 року розпочала Мундіаль із двох перемог поспіль. Востаннє таке траплялося ще на першому в історії чемпіонаті світу в Уругваї.

Долю зустрічі на стадіоні в США вирішили ще в першому таймі. На 11-й хвилині Фоларін Балогун після обрізки захисників промчався лівим флангом і прострілив у карний майданчик, де оборонець австралійців Кемерон Берджесс зрізав м'яч у власні ворота.

А вже на 42-й хвилині американці розіграли кутовий, Сержиньйо Дест потужно пробив здалеку, і м'яч після серії рикошетів відскочив до Александера Фрімена, який холоднокровно зіграв на добиванні.

У другій половині зустрічі підопічні Тоні Поповича намагалися перехопити ініціативу завдяки замінама - непогані моменти мали Вольпато та Меткаф, але голкіпер господарів Фріз відіграв надійно і втримав ворота на замку.

У другій половині зустрічі підопічні Тоні Поповича намагалися перехопити ініціативу завдяки замінама - непогані моменти мали Вольпато та Меткаф, але голкіпер господарів Фріз відіграв надійно і втримав ворота на замку.

Турнірне становище у групі D

США стали другою збірною на поточному ЧС-2026, яка забезпечила собі участь у матчах на виліт. Напередодні аналогічного успіху досяг інший господар турніру - Мексика, яка достроково вийшла з групи А.

Турнірна таблиця групи D після матчів лідерів:

США - 2 гри, 2-0-0, м'ячі 6:1, 6 очок

Австралія - 2 гри, 1-0-1, м'ячі 2:2, 3 очки

Туреччина - 1 гра, 0-0-1, м'ячі 0:2, 0 очок

Парагвай - 1 гра, 0-0-1, м'ячі 1:4, 0 очок

Примітка: поєдинок 2-го туру між Туреччиною та Парагваєм запланований на 20 червня (06:00 за київським часом).

У заключному турі групового раунду збірна США зіграє проти Туреччини, а австралійці екзаменуватимуть Парагвай. Зустрічі відбудуться у п'ятницю, 26 червня.