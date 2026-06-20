ua en ru
Сб, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Історія на ЧС-2026: збірна США повторила свій фантастичний рекорд 96-річної давнини

00:10 20.06.2026 Сб
2 хв
Американці розібралися з Австралією і склали компанію Мексиці
aimg Катерина Урсатій
Історія на ЧС-2026: збірна США повторила свій фантастичний рекорд 96-річної давнини Збірна США на ЧС-2026 з футболу (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Збірна США здобула другу перемогу на домашньому ЧС-2026, обігравши Австралію (2:0). Підопічні Почеттіно достроково вийшли в 1/16 фіналу та вперше за 96 років стартували на Мундіалі з двох звитяг поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинку.

Читайте також: Суддівський терор на ЧС-2026: арбітри за вісім днів перебили рекорди минулих Мундіалів

Історичний рекорд та тріумф Почеттіно

Після розгромного старту з Парагваєм (4:1) американці не збавили обертів. Ба більше, цей успіх дозволив США переписати історію, адже команда вперше з 1930 року розпочала Мундіаль із двох перемог поспіль. Востаннє таке траплялося ще на першому в історії чемпіонаті світу в Уругваї.

Долю зустрічі на стадіоні в США вирішили ще в першому таймі. На 11-й хвилині Фоларін Балогун після обрізки захисників промчався лівим флангом і прострілив у карний майданчик, де оборонець австралійців Кемерон Берджесс зрізав м'яч у власні ворота.

А вже на 42-й хвилині американці розіграли кутовий, Сержиньйо Дест потужно пробив здалеку, і м'яч після серії рикошетів відскочив до Александера Фрімена, який холоднокровно зіграв на добиванні.

У другій половині зустрічі підопічні Тоні Поповича намагалися перехопити ініціативу завдяки замінама - непогані моменти мали Вольпато та Меткаф, але голкіпер господарів Фріз відіграв надійно і втримав ворота на замку.

У другій половині зустрічі підопічні Тоні Поповича намагалися перехопити ініціативу завдяки замінама - непогані моменти мали Вольпато та Меткаф, але голкіпер господарів Фріз відіграв надійно і втримав ворота на замку.

Турнірне становище у групі D

США стали другою збірною на поточному ЧС-2026, яка забезпечила собі участь у матчах на виліт. Напередодні аналогічного успіху досяг інший господар турніру - Мексика, яка достроково вийшла з групи А.

Турнірна таблиця групи D після матчів лідерів:

  • США - 2 гри, 2-0-0, м'ячі 6:1, 6 очок
  • Австралія - 2 гри, 1-0-1, м'ячі 2:2, 3 очки
  • Туреччина - 1 гра, 0-0-1, м'ячі 0:2, 0 очок
  • Парагвай - 1 гра, 0-0-1, м'ячі 1:4, 0 очок

Примітка: поєдинок 2-го туру між Туреччиною та Парагваєм запланований на 20 червня (06:00 за київським часом).

У заключному турі групового раунду збірна США зіграє проти Туреччини, а австралійці екзаменуватимуть Парагвай. Зустрічі відбудуться у п'ятницю, 26 червня.

Раніше ми представили всі результати першого туру, таблиці груп та розклад наступних матчів на ЧС-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Австралія Чемпіонат світу Футбол
Новини
Лукашенко має тиждень: Зеленський висунув жорсткий ультиматум Білорусі
Лукашенко має тиждень: Зеленський висунув жорсткий ультиматум Білорусі
Аналітика
Намети в метро і ночівля в підвалах. Чи безпечні укриття під час тривог
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Намети в метро і ночівля в підвалах. Чи безпечні укриття під час тривог