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ЧМ-2026: США выходят в плей-офф, Бразилия бьет рекорды, а первые неудачники пакуют чемоданы (видео)

10:56 20.06.2026 Сб
3 мин
Две сборные уже лишились всяких шансов на продолжение борьбы
aimg Андрей Костенко
ЧМ-2026: США выходят в плей-офф, Бразилия бьет рекорды, а первые неудачники пакуют чемоданы (видео) Сборная Бразилии одержала первую победу на ЧМ-2026 (фото: x.com/BrasilEdition)
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Очередной игровой день на чемпионате мира по футболу 2026 года официально определил второго участника стадии плей-офф. В то же время по итогам ночных матчей две команды досрочно лишились даже теоретических шансов на выход из групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляции на Megogo.

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Группа D: триумф хозяев и скандальное "правило Винисиуса"

США - Австралия - 2:0

Голы: Берджесс, 11 (автогол), Фримен, 42

Турция - Парагвай - 0:1

Гол: Галарса, 2

Удаление: Альмирон (Парагвай), 45+3 (прямая красная карточка)

Сборная США уверенно обыграла команду Австралии. Благодаря этой победе американцы набрали 6 очков и досрочно гарантировали себе первое место в группе. Для американской команды это четвертый подряд выход в плей-офф на чемпионатах мира, в которых она участвует.

В другом матче этой группы Парагвай с минимальным счетом обыграл Турцию - 1:0. Единственный гол уже на 64-й секунде встречи забил Матиас Галарса, забив самый быстрый гол текущего турнира.

Матч запомнился резонансным удалением: в конце первого тайма вингер парагвайцев Мигель Альмирон получил прямую красную карточку после вмешательства ВАР. Его удалили за то, что он прикрыл рот рукой во время спора с соперником. Это стало первым громким применением так называемого "правила Винисиуса", введенного ФИФА для борьбы со скрытыми расистскими оскорблениями на поле. Несмотря на то что весь второй тайм пришлось играть в меньшинстве, Парагвай удержал победу.

Второе поражение подряд окончательно отправляет турок домой. Таким образом, матч последнего тура США - Турция превратился для обеих команд в формальность.

Турнирная таблица группы D:

  1. США - 6 очков (разница мячей - 6:1)
  2. Австралия - 3 (2:2)
  3. Парагвай - 3 (2:4)
  4. Турция - 0 (0:3)

ЧМ-2026: США выходят в плей-офф, Бразилия бьет рекорды, а первые неудачники пакуют чемоданы (видео)

Следующие матчи:

26 июня

  • 5:00. Австралия - Парагвай
  • 5:00. Турция - США

Группа C: историческая результативность Бразилии и фиаско Гаити

Бразилия - Гаити - 3:0

Голы: Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3

Шотландия - Марокко - 0:1

Гол: Сайбари, 2

В группе C сборная Бразилии не оставила шансов команде Гаити, разгромив соперника со счетом 3:0. Судьба матча решилась еще в первые 45 минут благодаря дублю Матеуса Куньи и голу Винисиуса Жуниора.

Этот матч позволил "селесао" побить несколько исторических рекордов чемпионатов мира. Благодаря забитым мячам Бразилия опередила Германию по общему количеству голов в истории чемпионатов мира, достигнув отметки в 240 точных ударов. Кроме того, бразильцы уже в 41-й раз в истории забили не менее 3 голов в одном матче чемпионата мира, что также является абсолютным рекордом. Поражение стоило Гаити места на ЧМ - команда лишилась даже математических шансов на плей-офф.

Параллельный матч завершился минимальной победой Марокко над Шотландией - 1:0. Победу африканской сборной принес молниеносный гол Исмаэля Сайбари на 2-й минуте встречи. Европейцы пытались организовать финальный штурм и требовали пенальти, но марокканцы удержали три очка.

Турнирная таблица группы C:

  1. Бразилия - 4 очка (разница голов - 4:1)
  2. Марокко - 4 (2:1)
  3. Шотландия - 3 (1:1)
  4. Гаити - 0 (0:4)

ЧМ-2026: США выходят в плей-офф, Бразилия бьет рекорды, а первые неудачники пакуют чемоданы (видео)

Следующие матчи:

25 июня

  • 1:00. Бразилия - Шотландия
  • 1:00. Гаити - Марокко

Ранее мы рассказали, как историческое поражение от Канады вернуло ЧМ-2026 в эпоху первого чемпионата мира.

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