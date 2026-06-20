Алжир атакував ФІФА скаргою на Мессі: що буде з результатом матчу ЧС-2026

Стартовий поєдинок групи J на чемпіонаті світу-2026 між Аргентиною та Алжиром завершився гучним скандалом. Попри впевнену перемогу та хет-трик Ліонеля Мессі, головною темою обговорення стала шокуюча поблажливість арбітрів до аргентинської суперзірки. Алжирська федерація футболу (FAF) направила офіційну скаргу до вищого футбольного органу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic .

Брудні епізоди, які "не помітив" ВАР

Обурення алжирської сторони викликали два конкретні моменти, які, на їхнє переконання, повністю зламали хід гри та залишили команду без шансів на чесну боротьбу.

Найбільший резонанс викликав епізод на 32-й хвилині, коли Мессі у жорсткому підкаті прямою ногою влетів шипами в гомілку та ахіллове сухожилля капітана алжирців Айсси Манді. Навіть попри те, що м'яч перебував поза зоною гри, польський рефері Шимон Марциняк не показав аргентинцю бодай жовтої картки, а бригада ВАР взагалі відмовилася переглядати повтор.

Другий момент стався на 74-й хвилині, коли зірковий півзахисник Аргентини Алексіс Макаллістер під час верхової боротьби влучив ліктем в обличчя Ібрагіму Мазі. Алжирський футболіст упав на газон, але свисток судді знову промовчав.

"Немає сенсу коментувати гіпотетичні ситуації, але це бачили абсолютно всі, включно зі мною", - емоційно заявив після матчу головний тренер збірної Алжиру Владімір Петковіч.

Ridículo estrepitoso del VAR en el Argentina - Argelia.



Messi clava los tacos por detrás en el gemelo de Mandi, doblándoselo con uso de fuerza excesiva.







El VAR, con una cobardía absoluta, decidió desentenderse de la acción. pic.twitter.com/GCd4F19mph — Archivo VAR (@ArchivoVAR) June 17, 2026

Подвійні стандарти та обурення

Контроверсійне рішення суддівської бригади спровокувало хвилю обурення не лише в Алжирі, а й серед інших учасників Мундіалю. Багато збірних відкрито заговорили про те, що Мессі має "особливий статус" і недоторканність від ФІФА.

Зокрема, на захист справедливості став головний тренер збірної ПАР Уго Броос. Він навів приклад свого підопічного Темби Зване, якого за значно м'якший фол у грі з Мексикою не лише вилучили з поля, а й дискваліфікували на три матчі.

Колишній арбітр англійської Прем'єр-ліги Марк Галсі, розібравши відеоповтори, також виніс однозначний вердикт: Мессі вчинив дію, яка класифікується як насильницька поведінка, і мав отримати пряму червону картку.

Що буде з результатом матчу?

Попри жорстку атаку Алжиру на ФІФА та заклики до справедливості, офіційний результат поєдинку (3:0 на користь Аргентини) гарантовано залишиться чинним. Регламент ФІФА чітко визначає, що рішення арбітра на полі є остаточними, а помилки суддів або системи ВАР не можуть бути підставою для анулювання результату гри.

Тож Аргентина безповоротно забирає три очки та продовжує очолювати групу J. Єдине реальне рішення, яке тепер може ухвалити дисциплінарний комітет ФІФА – це застосування постфактум персональних санкцій: дискваліфікація Мессі на наступні тури та відсторонення бригади Шимона Марциняка від подальших поєдинків ЧС-2026.

Свій наступний поєдинок Алжир проведе проти Йорданії 23 червня, а Аргентина 22 червня зустрінеться з Австрією.