ua en ru
Сб, 20 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Алжир атаковал ФИФА жалобой на Месси: что будет с результатом матча ЧМ-2026

13:30 20.06.2026 Сб
3 мин
Африканская сборная подала официальный протест
aimg Андрей Костенко
Алжир атаковал ФИФА жалобой на Месси: что будет с результатом матча ЧМ-2026 Лионель Месси запомнился не только хет-триком (фото: x.com/AFASeleccionEN)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Стартовый матч группы J на чемпионате мира-2026 между Аргентиной и Алжиром завершился громким скандалом. Несмотря на уверенную победу и хет-трик Лионеля Месси, главной темой обсуждения стала шокирующая снисходительность арбитров по отношению к аргентинской суперзвезде. Алжирская федерация футбола (FAF) направила официальную жалобу в высший футбольный орган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Читайте также: ЧМ-2026: США выходят в плей-офф, Бразилия бьет рекорды, а первые неудачники пакуют чемоданы (видео)

Спорные эпизоды, которые "не заметил" ВАР

Возмущение алжирской стороны вызвали два конкретных момента, которые, по их мнению, полностью нарушили ход игры и лишили команду шансов на честную борьбу.

Наибольший резонанс вызвал эпизод на 32-й минуте, когда Месси в жестком подкате прямой ногой врезался шипами в голень и ахиллово сухожилие капитана алжирцев Айсси Манди. Несмотря на то, что мяч находился вне зоны игры, польский арбитр Шимон Марциняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, а бригада ВАР вообще отказалась просматривать повтор.

Второй момент произошел на 74-й минуте, когда звездный полузащитник Аргентины Алексис Макаллистер во время борьбы в воздухе попал локтем в лицо Ибрагиму Мази. Алжирский футболист упал на газон, но свисток судьи снова промолчал.

"Нет смысла комментировать гипотетические ситуации, но это видели абсолютно все, включая меня", - эмоционально заявил после матча главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович.

Двойные стандарты и возмущение

Спорное решение судейской бригады вызвало волну возмущения не только в Алжире, но и среди других участников чемпионата мира. Многие сборные открыто заговорили о том, что Месси обладает "особым статусом" и неприкосновенностью со стороны ФИФА.

В частности, в защиту справедливости выступил главный тренер сборной ЮАР Уго Броос. Он привел пример своего подопечного Тембы Зване, которого за гораздо более мягкий фол в матче с Мексикой не только удалили с поля, но и дисквалифицировали на три матча.

Бывший арбитр английской Премьер-лиги Марк Галси, изучив видеоповторы, также вынес однозначный вердикт: Месси совершил действие, которое классифицируется как насильственное поведение, и должен был получить прямую красную карточку.

Что будет с результатом матча?

Несмотря на жесткую атаку Алжира на ФИФА и призывы к справедливости, официальный результат матча (3:0 в пользу Аргентины) гарантированно останется в силе. Регламент ФИФА четко определяет, что решения арбитра на поле являются окончательными, а ошибки судей или системы ВАР не могут служить основанием для аннулирования результата игры.

Таким образом, Аргентина окончательно забирает три очка и продолжает возглавлять группу J. Единственное реальное решение, которое теперь может принять дисциплинарный комитет ФИФА, - это применение задним числом персональных санкций: дисквалификация Месси на следующие туры и отстранение бригады Шимона Марциняка от дальнейших матчей ЧМ-2026.

Свой следующий матч Алжир проведет против Иордании 23 июня, а Аргентина 22 июня встретится с Австрией.

Ранее мы рассказали, как судьи на ЧМ-2026 побили рекорды прошлых чемпионатов мира по количеству удалений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Чемпионат мира Сборная Аргентины Месси ФИФА
Новости
Буданов отказался от польской награды после решения Навроцкого по Зеленскому
Буданов отказался от польской награды после решения Навроцкого по Зеленскому
Аналитика
Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering