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Історичний тріумф у Монако: 19-річний феномен переписав рекорди Формули-1 у хаотичній гонці

19:01 07.06.2026 Нд
3 хв
Андреа Кімі Антонеллі виграв п'яте Гран-прі поспіль
aimg Андрій Костенко
Історичний тріумф у Монако: 19-річний феномен переписав рекорди Формули-1 у хаотичній гонці Андреа Кімі Антонеллі (фото: x.com/F1)
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У неділю, 7 червня, завершився шостий етап чемпіонату світу з автоперегонів Формули-1 – легендарне Гран-прі Монако. Епічний заїзд у Монте-Карло подарував шалену кількість сенсацій, штрафів та аварій, через які до фінішу не змогли дістатися одразу семеро пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати заїзду.

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Рекорд Антонеллі та провал Расселла

19-річний італієць Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес"), який стартував з поулу, продемонстрував зрілий пілотаж та впевнено захистив лідерство. Ця перемога стала для нього п'ятою поспіль у поточному сезоні.

Він став першим гонщиком у історії, який здобув перші п'ять перемог в кар'єрі поспіль. Крім того, Антонеллі став першим італійським переможцем на вуличній трасі в Монако за останні 22 роки.

На тлі феноменального успіху італійця, для його напарника по "Мерседесу" Джорджа Расселла етап перетворився на справжню катастрофу. Британець стартував шостим, проте спершу перевищив швидкість на піт-лейн, а згодом отримав ще один штраф через помилку механіків під час зупинки в боксах. У підсумку Расселл фінішував лише 13-м, відпустивши Антонеллі в загальному заліку вже на 68 очок.

Історичний тріумф у Монако: 19-річний феномен переписав рекорди Формули-1 у хаотичній гонці

Катастрофа лідерів: від Ферстаппена до Леклера

Перегони в Монако від самого старту пішли не за сценарієм фаворитів. Вже на перших секундах через серйозні технічні проблеми з двигуном зійшов із дистанції чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен, який починав заїзд другим і не зміг нормально рушити з місця.

Не менш драматично склався домашній етап для зірки "Феррарі" Шарля Леклера. Монегаск впевнено претендував на місце в топ-3, але наприкінці гонки – під час рестарту після аварії Ленса Стролла – не впорався з керуванням у повороті та влетів у захисні бар'єри. По радіо розчарований Леклер заявив, що причиною вильоту стала відмова гальм.

Знятися з перегонів був змушений і чинний чемпіон Гран-прі Монако Ландо Норріс, чий болід "Макларен" підвів через проблеми з акумулятором. Загалом список тих, хто зійшов, поповнили Карлос Сайнс, Ланс Стролл, Олівер Бермен та Валттері Боттас.

Подіум Хемілтона та перше очко "Кадилака"

Помилки та технічні проблеми конкурентів дозволили піднятися на подіум досвідченому семиразовому чемпіону світу Льюїсу Хемілтону, який виступає за "Феррарі". Попри отриманий штраф за перевищення швидкості на піт-лейн, британець зумів фінішувати другим. Трійку призерів замкнув напарник Ферстаппена – француз Ісак Хаджар із "Ред Булл", чий болід також страждав через проблеми з мотором наприкінці дистанції.

Окремої уваги заслуговує результат Серхіо Переса. Мексиканський пілот команди "Кадилак" зумів заїхати на 10-ту позицію, що дозволило йому вибороти перше історичне очко в Кубку конструкторів для американського бренду.

Результати Гран-прі Монако (топ-10):

  1. Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес")
  2. Льюїс Хемілтон ("Феррарі")
  3. Ісак Хаджар ("Ред Булл")
  4. Оскар Піастрі ("Макларен")
  5. Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз")
  6. Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз")
  7. П'єр Гаслі ("Альпін")
  8. Алекс Албон ("Вільямс")
  9. Естебан Окон ("Хаас")
  10. Серхіо Перес ("Кадилак")

Історичний тріумф у Монако: 19-річний феномен переписав рекорди Формули-1 у хаотичній гонці

Наступний етап чемпіонату – Гран-прі Барселони – відбудеться за тиждень, 12-14 червня.

Раніше ми розповіли, як українська надія Формули-1 здобув історичний титул у престижних автоперегонах.

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