Еріксен подав перший сигнал після моторошного падіння у матчі з Україною

Заява Крістіана

Зірковий данець звернувся до вболівальників, щоб заспокоїти футбольну спільноту після тривожних новин. Гравець наголосив, що ситуація перебуває під повним контролем медиків.

"Я хочу повідомити всім, що в мене все добре, і я вдома з родиною. Як ви, мабуть, можете собі уявити, удар струмом від мого імплантованого кардіовертера-дефібрилятора (ІКД) мав значний вплив як на мене, так і на мою родину, але я хочу запевнити всіх, що це була інша ситуація, ніж та, що сталася у 2021 році. Я почуваюся добре, і моє одужання вже розпочалося", - зауважив футболіст.

Водночас данський хавбек висловив глибоку вдячність усім, хто оперативно зорієнтувався в критичний момент на футбольному полі та допомагав йому протягом усього періоду реабілітації.

"Окрім вдячності за підтримку та допомогу всім гравцям та медичній команді на полі, я також неймовірно вдячний лікарям, які піклувалися про мене та моє серце протягом багатьох років. Завдяки їхньому досвіду мій ІКД зробив саме те, для чого був розроблений: захистив мене, коли мені це було потрібно", - написав гравець.

Наразі футболіст збирається повністю відключитися від спортивного режиму: за його словами, зараз він зосереджений на відпочинку, проведенні часу з близькими, поїздці у відпустку та звичайній грі у футбол зі своїми дітьми.

Гравцю збірної Данії надавали медичну допомогу на полі (скріншот з відео)

Хронологія нової кризи на полі

Моторошний епізод стався в неділю, 7 червня, під час контрольної зустрічі Данії та України. У середині другого тайму данський хавбек неочікувано впав на газон і деякий час лежав нерухомо. На полі миттєво з'явилися лікарі, а поєдинок за спільною згодою тренерських штабів вирішили достроково зупинити.

Згодом Еріксен прийшов до тями та зміг самостійно залишити поле, а саму гру так і не дограли – фінальний свисток зафіксував рахунок 2:1 на користь скандинавів.

Варто нагадати, що це вже другий подібний випадок у кар'єрі данця. 12 червня 2021 року під час поєдинку чемпіонату Європи-2020 проти збірної Фінляндії Крістіан пережив клінічну смерть і зупинку серця безпосередньо на стадіоні. Саме після того інциденту йому було імплантовано дефібрилятор, який цього разу врятував життя гравця.