Эриксен подал первый сигнал после жуткого падения в матче с Украиной

Заявление Кристиана

Звездный датчанин обратился к болельщикам, чтобы успокоить футбольное сообщество после тревожных новостей. Игрок отметил, что ситуация находится под полным контролем медиков.

"Я хочу сообщить всем, что у меня все хорошо, и я дома с семьей. Как вы, наверное, можете себе представить, удар током от моего имплантированного кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) имел значительное влияние как на меня, так и на мою семью, но я хочу заверить всех, что это была другая ситуация, чем та, что произошла в 2021 году. Я чувствую себя хорошо, и мое выздоровление уже началось", - отметил футболист.

В то же время датский хавбек выразил глубокую благодарность всем, кто оперативно сориентировался в критический момент на футбольном поле и помогал ему в течение всего периода реабилитации.

"Кроме благодарности за поддержку и помощь всем игрокам и медицинской команде на поле, я также невероятно благодарен врачам, которые заботились обо мне и моем сердце в течение многих лет. Благодаря их опыту мой ИКД сделал именно то, для чего был разработан: защитил меня, когда мне это было нужно", - написал игрок.

Сейчас футболист собирается полностью отключиться от спортивного режима: по его словам, сейчас он сосредоточен на отдыхе, проведении времени с близкими, поездке в отпуск и обычной игре в футбол со своими детьми.

Игроку сборной Дании оказывали медицинскую помощь на поле (скриншот с видео)

Хронология нового кризиса на поле

Жуткий эпизод произошел в воскресенье, 7 июня, во время контрольной встречи Дании и Украины. В середине второго тайма датский хавбек неожиданно упал на газон и некоторое время лежал неподвижно. На поле мгновенно появились врачи, а поединок по общему согласию тренерских штабов решили досрочно остановить.

Впоследствии Эриксен пришел в себя и смог самостоятельно покинуть поле, а саму игру так и не доиграли - финальный свисток зафиксировал счет 2:1 в пользу скандинавов.

Стоит напомнить, что это уже второй подобный случай в карьере датчанина. 12 июня 2021 года во время поединка чемпионата Европы-2020 против сборной Финляндии Кристиан пережил клиническую смерть и остановку сердца непосредственно на стадионе. Именно после того инцидента ему был имплантирован дефибриллятор, который на этот раз спас жизнь игрока.