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Битви за еліту: повний розклад та де дивитися перехідні матчі за право грати в УПЛ

11:00 05.06.2026 Пт
2 хв
Представники вищого дивізіону "Олександрія" та "Кудрівка" зійдуться з амбітними клубами Першої ліги
aimg Андрій Костенко
Битви за еліту: повний розклад та де дивитися перехідні матчі за право грати в УПЛ "Олександрія" спробує зберегти місце в еліті (фото: ФК "Олександрія")
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Сьогодні, 5 червня, відбудуться перші поєдинки плей-офф за право участі в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) сезону-2026/27. У двоматчевих протистояннях зійдуться "Олександрія" – "Лівий Берег" та "Кудрівка" – "Агробізнес".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

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"Олександрія" – "Лівий Берег"

Віце-чемпіон минулого сезону "Олександрія" завершила чемпіонат на 15-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. Команда уникнула прямого вильоту й потрапила до перехідних матчів після того, як львівський "Рух" (який посів 14-те місце) знявся з чемпіонату і вирішив перейти до Другої ліги. Суперником команди з Кіровоградщини стане київський "Лівий Берег", який завоював бронзові нагороди Першої ліги. Стартова гра двоматчевого протистояння відбудеться на домашній арені олександрійців – стадіоні "Ніка" та розпочнеться о 15:30.

"Кудрівка" – "Агробізнес"

"Кудрівка" фінішувала на 13-му місці в еліті. Їй протистоятиме волочиський "Агробізнес" – четверта команда Першої ліги. Номінально домашній поєдинок команда з Чернігівщини проведе на стадіоні "Авангард" у Рівному. Матч стартує о 18:00.

Регламент стикових матчів

Плей-офф складається з двох ігор. Матчі-відповіді, які остаточно визначать склад учасників наступного сезону Прем'єр-ліги, заплановані на вівторок, 9 червня.

Розклад серій плей-офф:

П'ятниця, 5 червня

  • 15:30. "Олександрія" – "Лівий Берег"
  • 18:00. "Кудрівка" – "Агробізнес"

Вівторок, 9 червня

  • 15:30. "Лівий Берег" – "Олександрія"
  • 18:00. "Агробізнес" – "Кудрівка"

Битви за еліту: повний розклад та де дивитися перехідні матчі за право грати в УПЛ

Хто вже вийшов в УПЛ

За підсумками сезону-2025/26 найвищий дивізіон напряму залишили "Полтава" та львівський "Рух". Натомість прямі путівки до УПЛ вибороли тріумфатор Першої ліги чернівецька "Буковина" та одеський "Чорноморець", який фінішував другим.

Де дивитися

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше ми розповіли, хто з українських команд і в яких єврокубках гратиме в наступному сезоні.

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