Чернівецька команда з футболу ампутантів "Сталь-Буковина", яку заснували ветерани війни, пройшла шлях від кількох ентузіастів до найвищого дивізіону країни. Уже в першому сезоні виступів колектив зумів здобути підвищення у класі та вибороти право грати серед найкращих команд України.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
"Сталь-Буковина" об'єднала військових, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій. Для футболістів регулярні тренування стали не просто спортом, а способом повернути тілу фізичну силу, відновити впевненість у собі та знову відчути підтримку побратимів поруч.
Головна мета проєкту – популяризувати футбол ампутантів в Україні та дати іншим ветеранам можливість адаптуватися до цивільного життя через командну гру. У клубі підкреслюють, що двері команди залишаються відкритими для всіх військових після поранень, які прагнуть розвиватися на футбольному полі та знайти коло однодумців.
Історія колективу починалася лише із шести гравців, які виходили на поле стадіону "Буковина". Проте за рахунок наполегливих тренувань і згуртованості команда швидко набрала обертів.
Уже у своєму дебютному сезоні "Сталь-Буковина" посіла друге місце у Першій лізі України з футболу ампутантів і здобула путівку до Суперліги – найвищого дивізіону чемпіонату країни.
Тепер чернівецькі ветерани готуються до виступів на елітному рівні та ставлять перед собою ще амбітніші цілі, включно з виходом на міжнародну арену.
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