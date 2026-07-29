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Футбол 29 липня 2026 · 13:28

Велика мотивація: за матчем "Копенгаген" - "Полісся" слідкуватимуть скаути з топ-чемпіонату

Про візит представників Великої Британії розповів президент житомирського клубу Геннадій Буткевич
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Велика мотивація: за матчем "Копенгаген" - "Полісся" слідкуватимуть скаути з топ-чемпіонату
Геннадій Буткевич розповів про інтерес до гравців "Зграї" (Фото: polissyafc)

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич заявив, що на матчі проти "Копенгагена" будуть присутні скаути з топ-чемпіонату. Про це він заявив під час спілкування з гравцями.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний акаунт "Полісся" в Instagram.

Увага європейських скаутів

У своєму зверненні Буткевич підкреслив, що гравці в першій зустрічі повністю виправдали надії вболівальників та продемонстрували справжній український характер.

За словами президента клубу, яскрава гра "вовків" привернула увагу міжнародних фахівців - на поєдинок спеціально прибули три скаути з Великої Британії.

"У минулій грі ви показали, на що ви здатні. Ми говорили, що ми українці. Ви показали, що ви справжні українці. Підтвердження тому - три скаути з Великої Британії будуть на нас дивитися тут, на стадіоні", - наголосив Геннадій Буткевич.

Мрія про арену в Житомирі

Окрім слів підтримки на гру, президент "Полісся" поділився з футболістами своїм баченням майбутнього клубу, зокрема будівництвом нової сучасної арени в рідному місті.

"Я вже уявляю, ми коли вийдемо, буде такий гомін тут. Я уявляю, що я побудував стадіон у Житомирі вже, а ви на ньому граєте. Ось коли вийдете, це на вашу честь буде. Тож давайте, хлопці. Слава Україні! Героям слава!" - резюмував президент житомирян.

Раніше ми розповідали, де та коли можна буде подивитись матч-відповідь між "Поліссям" та "Копенгагеном".

Теги: Полісся Футбол Ліга конференцій УЄФА
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Копенгаген - : - Полісся
Ліга Європи 30 липня 20:45
ПАОК - : - Динамо
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Гент - : - ЛНЗ
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