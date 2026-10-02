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Футбол 02 жовтня 2026 · 12:13

Без Ваната та Михайліченка: хто потрапив до заявки України на матч з Північною Ірландією

Поза заявкою також лишився вчорашній іменинник Владислав Велетень
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Без Ваната та Михайліченка: хто потрапив до заявки України на матч з Північною Ірландією
Збірна України є одним з лідерів групи (Фото: УАФ)
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Збірна України з футболу оприлюднила офіційну заявку з 23 гравців на номінально домашній поєдинок третього туру Ліги націй проти Північної Ірландії. Матч відбудеться сьогодні, 2 жовтня, у словацькій Трнаві.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Telegram-канал УАФ.

Офіційна заявка збірної України

До підсумкового списку увійшли 23 футболісти із відповідними ігровими номерами:

Воротарі: 1. Георгій Єрмаков, 12. Анатолій Трубін, 23. Дмитро Різник.

Захисники: 2. Ілля Крупський, 3. Едуард Сарапій, 4. Тарас Михавко, 5. Валерій Бондар, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 6. Володимир Бражко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Іван Варфоломєєв, 17. Олександр Назаренко, 18. Олег Очеретько, 19. Єгор Назарина, 20. Олександр Зубков.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Матвій Пономаренко, 14. Данило Сікан, 21. Ігор Краснопір.

Без Ваната та Михайліченка: хто потрапив до заявки України на матч з Північною Ірландією
Заявка збірної на матч з північною Ірландією (Фото: УАФ)

Втрати перед поєдинком

Поза заявкою на гру залишилися одразу шість футболістів: захисники Олександр Драмбаєв та Богдан Михайліченко, півзахисники Олександр Піхальонок, Максим Хлань і Владислав Велетень, а також нападник Владислав Ванат.

Окрім цього, напередодні розташування національної команди через пошкодження залишив Віталій Миколенко.

Турнірне становище та деталі матчу

Наразі команда під керівництвом Андреа Мальдери ділить першу сходинку в Групі 2 дивізіону B з Північною Ірландією. Обидва колективи мають у своєму доробку по 4 очки за однакової різниці забитих і пропущених м'ячів.

Матч Україна - Північна Ірландія стартує у п'ятницю, 2 жовтня, о 21:45. Стартовий свисток пролунає на стадіоні імені Антона Малатинського в словацькій Трнаві. Судитиме матч бригада арбітрів із Бельгії на чолі з Яспером Верготом.

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Раніше ми розповідали, де і коли дивитися матч Україна - Північна Ірландія в Лізі націй.

Теги: Футбол Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 2 жовтня 21:45
Украина - : - Північна Ірландія
Ліга націй 2 жовтня 21:45
Франція - : - Італія
Суперліга 2 жовтня 18:30
Прикарпаття-Говерла - : - Запоріжжя
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