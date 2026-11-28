Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) затвердив зміни до правил проведення футбольних матчів в умовах воєнного стану. Відтепер для окремих категорій змагань час очікування завершення повітряної тривоги збільшено з 60 до 180 хвилин.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на УАФ.
Раніше делегат УАФ міг ухвалити рішення про припинення проведення матчу в день його проведення, якщо повітряна тривога тривала понад 60 хвилин.
Тепер тривалість очікування залежатиме від рівня турніру та запланованого часу початку зустрічі.
Для поєдинків, які мають розпочатися не пізніше 15:30, встановлено такі обмеження:
Важливо, що ці ліміти враховують не лише одну безперервну повітряну тривогу, а й загальну тривалість кількох тривог під час проведення матчу.
Для поєдинків, початок яких заплановано після 15:30, правила залишаються незмінними незалежно від рівня змагань.
У таких випадках передбачено:
Отже, можливість збільшеного очікування до трьох годин стосуватиметься насамперед матчів УПЛ та окремих стадій Кубка України, запланованих на денний час.
Ініціаторами змін стали клуби Української Прем'єр-ліги, які раніше погодили відповідну пропозицію на Загальних зборах.
Причиною перегляду регламенту стало збільшення кількості та тривалості повітряних тривог у різних регіонах України.
У керівництві УПЛ наголосили, що головна мета нововведень – збереження цілісності календаря сезону-2026/27.
Збільшення часу очікування має дозволити командам частіше догравати поєдинки в день їхнього проведення та зменшити кількість перенесень.
В УАФ також зазначили, що затверджені зміни доведуть до відома всіх органів, відповідальних за організацію футбольних змагань в Україні.