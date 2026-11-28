Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) затвердив зміни до правил проведення футбольних матчів в умовах воєнного стану. Відтепер для окремих категорій змагань час очікування завершення повітряної тривоги збільшено з 60 до 180 хвилин.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на УАФ .

Що змінилося в правилах

Раніше делегат УАФ міг ухвалити рішення про припинення проведення матчу в день його проведення, якщо повітряна тривога тривала понад 60 хвилин.

Тепер тривалість очікування залежатиме від рівня турніру та запланованого часу початку зустрічі.

Для поєдинків, які мають розпочатися не пізніше 15:30, встановлено такі обмеження:

Українська Прем'єр-ліга – 180 хвилин.

Кубок України (матчі на стадіонах 3-ї або 4-ї категорії УАФ) – 180 хвилин.

Кубок України (матчі на стадіонах 1-ї або 2-ї категорії УАФ) – 120 хвилин.

Інші футбольні змагання – 120 хвилин.

Важливо, що ці ліміти враховують не лише одну безперервну повітряну тривогу, а й загальну тривалість кількох тривог під час проведення матчу.

Що буде з вечірніми матчами

Для поєдинків, початок яких заплановано після 15:30, правила залишаються незмінними незалежно від рівня змагань.

У таких випадках передбачено:

60 хвилин очікування у разі однієї безперервної повітряної тривоги;

120 хвилин сумарного очікування, якщо повітряна тривога оголошувалася кілька разів.

Отже, можливість збільшеного очікування до трьох годин стосуватиметься насамперед матчів УПЛ та окремих стадій Кубка України, запланованих на денний час.

Чому УАФ ухвалила рішення

Ініціаторами змін стали клуби Української Прем'єр-ліги, які раніше погодили відповідну пропозицію на Загальних зборах.

Причиною перегляду регламенту стало збільшення кількості та тривалості повітряних тривог у різних регіонах України.

У керівництві УПЛ наголосили, що головна мета нововведень – збереження цілісності календаря сезону-2026/27.

Збільшення часу очікування має дозволити командам частіше догравати поєдинки в день їхнього проведення та зменшити кількість перенесень.

В УАФ також зазначили, що затверджені зміни доведуть до відома всіх органів, відповідальних за організацію футбольних змагань в Україні.