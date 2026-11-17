В аргентинському футболі сталася моторошна трагедія під час поєдинку юнацького турніру під егідою національної асоціації (AFA). 18-річний вихованець клубу "Есейса" Абель Нуньєс зазнав фатальної травми просто під час гри внаслідок потужного влучання м'яча в голову.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на TyC Sports .

Обставини трагедії

Фатальний інцидент стався 12 листопада під час матчу п'ятого дивізіону молодіжної першості (Кубок Срібної ліги) між командами "Есейса" та "Депортіво Муньїс". М'яч із величезною силою влучив Абелю Нуньєсу прямо в голову, після чого футболіст миттєво знепритомнів і впав на газон.

Арбітр негайно зупинив гру, а медична бригада надала юнакові першу допомогу та терміново доправила до лікарні. Обстеження виявило у 18-річного спортсмена перелом черепа та внутрішню кровотечу. Попри проведену екстрену хірургічну операцію, стан пацієнта не покращився – через три дні, 15 листопада, серце футболіста зупинилося.

Реакція клубів та спортивної спільноти

Абель Гамарра Нуньєс народився у 2008 році. До складу "Есейси" він приєднався на початку 2026-го, граючи на позиції атакувального півзахисникам. Паралельно хлопець виступав на рівні AFA за резервну команду футзального клубу "Нуева Естрелла".

Обидва клуби виступили з офіційними заявами, висловивши глибокі співчуття рідним загиблого, а "Нуева Естрелла" на знак жалоби скасувала недільний матч проти "Аргентінос Хуніорс".

"Найважча новина, яку нам доводиться повідомляти як клубу. З глибоким болем і безмежним сумом ми прощаємося з хлопцем, у якого було ціле життя попередуи. Сьогодні футбол відходить на другий план", - зазначили у прес-службі ФК "Есейса".