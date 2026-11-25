Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран оприлюднив стартову одинадцятку на поєдинок п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти стамбульського "Фенербахче". Напередодні зустрічі в Лондоні турецький фахівець був змушений шукати альтернативу двом травмованим виконавцям групи атаки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу "гірників" .

Кадрові рішення від тренера "гірників"

Головна інтрига перед оголошенням заявки стосувалася того, хто вийде з перших хвилин замість травмованих вінгера Глейкера Мендози та нападника Кауана Еліаса. У підсумку тренерський штаб донеччан довірив місце на полі Невертону та форварду Лассіні Траоре.

Повністю стартовий склад "Шахтаря" на гру проти турецького клубу виглядає так:

Воротар: Дмитро Різник

Захисники: Вінісіус Тобіас, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Педро Енріке

Півзахисники: Олег Очеретько, Аліссон, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Невертон

Нападник: Лассіна Траоре

Час початку матчу та турнірні розклади

Номінально домашній поєдинок п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів 2026/27 проти "Фенербахче" українська команда проведе у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Гра відбудеться у середу, 25 листопада, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

До очного протистояння суперники підійшли сусідами по турнірній таблиці: після чотирьох зіграних турів "Шахтар" має у своєму активі чотири залікові бали, тоді як турецький гранд набрав п'ять очок.