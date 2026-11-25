Юнацька команда донецького "Шахтаря" перервала серію невдач на євроарені та нарешті здобула першу перемогу в поточному розіграші Юнацької ліги УЄФА. У матчі п'ятого туру "гірники" не залишили жодного шансу одноліткам із турецького "Фенербахче".

Юнацька ліга УЄФА. Основний раунд. 5-й тур

"Шахтар" U-19 – "Фенербахче" U-19 – 6:0

Голи: Твердохліб, 16, Роберто, 26, 40, 53 (з пенальті), 88, Чорненький, 27

Як розвивалися події на полі

Донецька команда захопила ініціативу з перших хвилин і відкрила рахунок уже на старті зустрічі. На 16-й хвилині Денис Петрук виконав точний навіс у штрафний майданчик, де Макар Твердохліб уникнув положення поза грою та холоднокровно переграв голкіпера стамбульців.

Справжній бліцкриг українці влаштували в середині першого тайму, забивши двічі за дві хвилини. Спочатку на 26-й хвилині Раян Роберто скористався обрізкою оборонців "Фенербахче" та з передачі Твердохліба точно пробив у нижній лівий кут. А вже в наступній атаці Владислав Тютюнов прострілив з лівого флангу на Олександра Чорненького, який без перешкод закотив м'яч у порожні ворота.

До перерви "гірники" встигли довести рахунок до розгромного. На 40-й хвилині чергова флангова комбінація за участі Петрука та Тютюнова завершилася другим голом Роберто, який замкнув передачу на порожні ворота.

У другому таймі бенефіс бразильського легіонера "Шахтаря" продовжився. На 53-й хвилині Роберто здійснив ефектний сольний прохід, заробив одинадцятиметровий удар і сам впевнено його реалізував. Крапку в матчі той-таки Раян поставив на 88-й хвилині, оформивши покер та зафіксувавши остаточний рахунок 6:0.

Турнірне становище та наступні матчі

Цей успіх став для "Шахтаря" U-19 першим у нинішньому сезоні Юнацької ліги УЄФА-2026/27. До поєдинку проти турків гравці донецького клубу зазнали чотирьох поразок поспіль.

Завдяки здобутим трьом очкам "гірники" піднялися на 30-ту сходинку в загальній турнірній таблиці основного етапу та зберегли шанси на вихід до плей-оф турніру.

Свій заключний поєдинок на цій стадії юнацький склад "Шахтаря" проведе у вівторок, 9 грудня, проти словацького "Слована" (початок о 14:00 за київським часом).