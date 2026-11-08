Rolling Stones, сиве волосся та майбутнє в "Динамо": про що розповів Кендзьорек після класичного

Виконувач обов'язків головного тренера київського "Динамо" Мацей Кендзьорек прокоментував нічию з донецьким "Шахтарем" у 12-му турі української Прем'єр-ліги. Польський фахівець згадав хіт британського рокгурту The Rolling Stones, оцінив гру своїх підопічних та висловився про перспективи подальшої роботи в столичному клубі.

Жарт про вилучення та зміни у грі

На післяматчевій пресконференції Кендзьорек насамперед звернув увагу на те, що цього разу його команда завершила зустріч без вилучень.

"Почну з того, що я дуже радий, що цього разу ми завершили матч у повному складі. Це, звичайно, жарт, адже два попередні поєдинки ми догравали вдесятьох", – зазначив тренер.

Після цього він пояснив, над чим команда працювала перед українським класичним.

"Нашою метою сьогодні було покращити якість гри з м'ячем. Ми хотіли діяти сміливіше, частіше грати між лініями та більше контролювати м'яч, володіти ним, адже в попередньому матчі із "Шахтарем" ми надто часто його втрачали", – розповів Кендзьорек.

Rolling Stones та відсутність задоволення

Коли наставника запитали, чи можна вважати нічию своєрідним реваншем за попередню зустріч із "Шахтарем", він відповів несподіваною музичною аналогією.

"Якщо говорити про результат, то зараз у мене в голові звучить пісня гурту The Rolling Stones – I Can't Get No Satisfaction. Тобто я не отримав повного задоволення. Звичайно, це жарт", – заявив фахівець.

Водночас тренер підкреслив, що обидва протистояння були різними за своїм характером.

"Це були два різні матчі. Можливо, так і мало бути: у попередній грі нам довелося багато терпіти, щоб зіграти саме так з "Кривбасом" і сьогодні з "Шахтарем". До кожного поєдинку ми готували окремий план, і, можливо, це було на краще", – пояснив він.

Позитивні емоції та сиве волосся

Попри втрату можливості здобути три очки, Кендзьорек залишився задоволеним діями своїх підопічних.

"Зараз у мене лише позитивні емоції. Ми грали проти дуже хорошої команди, яка виступає в Лізі чемпіонів, і проти сильного тренера. Якщо ви розберете цю гру, то побачите, що у багатьох моментах ми виглядали на рівні з "Шахтарем" або були навіть кращими", – наголосив наставник.

Окремо він відзначив цінність такого протистояння для розвитку команди.

"Це був чудовий досвід як для мене, так і для моєї команди. Я отримав багато позитивних вражень, та разом з ними побільшало і сивого волосся на моїй голові. Але це футбол, і я з нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч в Києві", – додав Кендзьорек.

Кендзьорек – про майбутнє в "Динамо"

Під час пресконференції тренера також запитали, на який термін він розраховує залишитися на чолі київського клубу, враховуючи, що вже запросив трьох помічників до свого штабу.

Кендзьорек не став називати конкретних термінів, наголосивши, що рішення щодо його майбутнього залежить не лише від нього.

"Це питання не до мене. Я зосереджений на щоденній роботі. Не можу сказати, скільки часу працюватиму тут, але сподіваюся, що цей період буде тривалим", – заявив фахівець.

Водночас польський тренер підкреслив, що почувається комфортно в клубі та вже звик до життя в українській столиці.

"Мені дуже комфортно в клубі. Усі – і в команді, і в офісі – допомагають мені. Я почуваюся тут справді добре. До того ж уже 15 місяців живу в Києві, і мені тут подобається", – додав Кендзьорек.