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Футбол 18 вересня 2026 · 12:59

Повернення до збірної: нападник "Шахтаря" отримав виклик на матчі відбору КАН-2027

Лассіна Траоре востаннє виступав за збірну в січні 2026-го року
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Повернення до збірної: нападник "Шахтаря" отримав виклик на матчі відбору КАН-2027
Лассіна Траоре (Фото: ФК "Шахтар")
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Нападник донецького "Шахтаря" Лассіна Траоре отримав виклик до національної збірної Буркіна-Фасо. Форвард візьме участь у вересневих матчах кваліфікації Кубка африканських націй проти збірних Беніну та ЦАР.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ФК "Шахтар".

Важливий крок після тривалої паузи

Виклик до збірної стане для форварда повноцінним поверненням у розташування національної команди. Востаннє Траоре виступав за Буркіна-Фасо ще в січні цього року в рамках фінальної частини Кубка африканських націй.

Загалом у складі своєї збірної нападник посідає важливе місце - він 31 раз виходив на поле у футболці Буркіна-Фасо та має у своєму доробку 13 забитих м'ячів.

Календар матчів Буркіна-Фасо та виступи за "Шахтар"

У рамках відбору до КАН буркінійці проведуть дві поспіль зустрічі наприкінці місяця. 25 вересня Буркіна-Фасо зіграє зі збірною Беніну, а 28 вересня зустрінеться з командою Центральноафриканської республіки (ЦАР).

У поточному сезоні за донецький "Шахтар" 25-річний форвард устиг провести 3 офіційні матчі, проте поки що не відзначився результативними діями.

Раніше ми повідомляли, що в УАФ розповіли про кадрові зміни у складі збірної України.

Теги: Футбол Шахтар
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