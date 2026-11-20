Захисник "Мілана" та збірної Сербії Страхиня Павлович пригадав роботу під керівництвом колишнього тренера італійського клубу Сержіу Консейсау. Португалець запровадив низку незвичних правил, а його підхід до дисципліни футболіст порівняв із методами диктатора.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Goal .

Заборона "Нутелли" та армійська дисципліна

Оборонець зізнався, що португальський фахівець запровадив у команді майже армійську дисципліну, яка часом доходила до абсурду. Вже на першому знайомстві з колективом Консейсау навмисно змусив гравців та керівництво клубу чекати на себе 40 хвилин, сидячи у власному кабінеті, щоб одразу продемонструвати, хто в домі господар.

Окрім психологічного тиску, тренер встановив низку суворих правил під час тренувань та виїздів:

Харчові обмеження: наставник категорично заборонив гравцям вживати шоколадну пасту "Нутелла" – це табу діє в команді й досі.

Екіпірування за будь-якої погоди: футболістів зобов'язали одягати наколінники та налокітники на кожне тренування незалежно від температури – чи то в мороз, чи то в 35-градусну спеку.

Ізоляція на виїздах: у готелях гравців повністю відокремлювали від решти персоналу клубу.

"Він хороший хлопець, мені подобається, але методи в нього були гітлерівські. За три дні до матчу кілька гравців пішли на концерт і затрималися там до 11-ї вечора... У нього були помічники, або, якщо хочете, шпигуни, які йому про все доповідали, і він здійняв такий галас, що нікого з тих п'яти чи шести гравців не випустили на поле в наступній грі", – згадав Павлович.

Прогрес під керівництвом Аллегрі

Португальський спеціаліст очолював "россонері" з 30 грудня 2024 року до 29 травня 2025-го, після чого команду прийняв Массіміліано Аллегрі. Саме італійського фахівця Павлович назвав тренером, який дав йому найбільший поштовх після переїзду до Серії А.

За словами серба, маючи хорошу швидкість та фізичні дані, він суттєво відставав від місцевих гравців у тактичній грамотності, оскільки в рідному "Партизані" цьому приділяли замало уваги. Робота з Аллегрі допомогла захиснику закрити ці прогалини та вийти на новий рівень розуміння гри.