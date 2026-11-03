Футболіст "Тенерифе" помер після зіткнення з воротарем "Андорри"

Футболіст "Тенерифе" Хесус де Мігель помер після важкого зіткнення з воротарем "Андорри" Хесусом Овоно під час матчу другого дивізіону чемпіонату Іспанії. Про смерть 30-річного нападника повідомив його клуб.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційну сторінку "Тенеріфе" в Instagram .

Інцидент в матчі "Тенеріфе" – "Андорра"

Трагічний епізод стався у компенсований час зустрічі. Овоно вийшов далеко з воріт, щоб перехопити м'яч, і під час боротьби зіткнувся з де Мігелем, влучивши йому коліном у груди. Футболіст "Тенерифе" впав на газон і втратив свідомість.

Медики надали гравцеві допомогу прямо на полі, після чого його доставили до лікарні. Під час транспортування у де Мігеля сталася зупинка серця, однак лікарям вдалося відновити пульс і дихання. Футболіст залишався у відділенні інтенсивної терапії у важкому стані.

У ніч на 3 листопада "Тенерифе" повідомив про погіршення неврологічного стану нападника. Вранці клуб оголосив про його смерть.

Через надзвичайну ситуацію матч "Тенерифе" – "Андорра" було зупинено. На момент інциденту команди грали внічию 2:2.

Хесус де Мігель: що відомо про гравця

Хесус де Мігель приєднався до "Тенерифе" минулого року. За свою кар'єру він також виступав за низку інших іспанських клубів.

Перед виступами за "Тенеріфе" Хесус грав за "Кастельйон". Сума його трансферу минулого літа становила 600 тисяч євро. У поточному сезоні він зіграв лише шість матчів у Сегунді.