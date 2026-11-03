rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 03 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Футболіст "Тенерифе" помер після зіткнення з воротарем "Андорри"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 03 листопада 2026 · 11:40

Футболіст "Тенерифе" помер після зіткнення з воротарем "Андорри"

30-річний Хесус де Мігель отримав удар у груди, після чого в нього сталася зупинка серця
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Футболіст "Тенерифе" помер після зіткнення з воротарем "Андорри"
Хесус де Мігель (фото: FC Tenerife)

Футболіст "Тенерифе" Хесус де Мігель помер після важкого зіткнення з воротарем "Андорри" Хесусом Овоно під час матчу другого дивізіону чемпіонату Іспанії. Про смерть 30-річного нападника повідомив його клуб.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційну сторінку "Тенеріфе" в Instagram.

Інцидент в матчі "Тенеріфе" – "Андорра"

Трагічний епізод стався у компенсований час зустрічі. Овоно вийшов далеко з воріт, щоб перехопити м'яч, і під час боротьби зіткнувся з де Мігелем, влучивши йому коліном у груди. Футболіст "Тенерифе" впав на газон і втратив свідомість.

Медики надали гравцеві допомогу прямо на полі, після чого його доставили до лікарні. Під час транспортування у де Мігеля сталася зупинка серця, однак лікарям вдалося відновити пульс і дихання. Футболіст залишався у відділенні інтенсивної терапії у важкому стані.

У ніч на 3 листопада "Тенерифе" повідомив про погіршення неврологічного стану нападника. Вранці клуб оголосив про його смерть.

Через надзвичайну ситуацію матч "Тенерифе" – "Андорра" було зупинено. На момент інциденту команди грали внічию 2:2.

Хесус де Мігель: що відомо про гравця

Хесус де Мігель приєднався до "Тенерифе" минулого року. За свою кар'єру він також виступав за низку інших іспанських клубів.

Перед виступами за "Тенеріфе" Хесус грав за "Кастельйон". Сума його трансферу минулого літа становила 600 тисяч євро. У поточному сезоні він зіграв лише шість матчів у Сегунді.

Читайте також про стан здоров'я головного тренера "Баварії" Венсана Компані: він знепритомнів під час тренування команди.

Теги: Футбол
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Тренерська сенсація перед матчем "Шахтаря" і битва "Атлетіко" з "Баварією": головні матчі 4-го туру Ліги чемпіонів Тренерська сенсація перед матчем "Шахтаря" і битва "Атлетіко" з "Баварією": головні матчі 4-го туру Ліги чемпіонів "Треба було подолати цей бар'єр": Юлія Левченко про повернення після травми та новий сезон "Треба було подолати цей бар'єр": Юлія Левченко про повернення після травми та новий сезон Українець став рекордсменом АПЛ: кого він випередив Українець став рекордсменом АПЛ: кого він випередив
Точки зору
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Олександр Чепілко
Канело має перемагати Мбіллі. Але легко йому точно не буде Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач