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Футбол 20 серпня 2026 · 15:22

Діра в центрі поля: ще один гравець залишив "Манчестер Сіті" заради Саудівської Аравії

Нідерландський півзахисник продовжить кар'єру під керівництвом Брендана Роджерса
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Діра в центрі поля: ще один гравець залишив "Манчестер Сіті" заради Саудівської Аравії
Нідерландець провів в Англії всього один сезон (Фото: fcqadsiah, Instagram)

Півзахисник збірної Нідерландів Тіджані Рейндерс офіційно залишив "Манчестер Сіті" та перейшов до саудівського клубу "Аль-Кадісія". Він провів в складі "містян" лише один сезон.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу ФК "Аль-Кадісія".

Деталі трансферу та прощання з Англією

За інформацією джерел, сума переходу 28-річного нідерландця до "Аль-Кадісії" склала 52 мільйони фунтів стерлінгів (70 млн доларів). У саудівському клубі півзахисник гратиме під керівництвом колишнього наставника "Ліверпуля" та "Лестера" Брендана Роджерса.

Гравець уже попрощався з англійським клубом у соціальних мережах.

"Два фінали на Вемблі та сезон, який я завжди згадуватиму з теплотою. Дякую, Сіті", - написав Рейндерс в Instagram.

Період у Манчестер Сіті та виступи за збірну

Рейндерс приєднався до "містян" влітку 2025-го року з "Мілану" за 55 мільйонів євро в статусі найкращого гравця Серії А. Попри яскравий дебют із голом та асистом у матчі проти "Вулверхемптона", його кар'єра в Англії виявилася неоднозначною.

Загалом він відіграв за "Манчестер Сіті" 47 матчів, в яких забив сім м'ячів у всіх турнірах. Ба більше - починаючи з лютого, хавбек лише двічі виходив у стартовому складі на матчі Прем'єр-ліги.

На ЧС-2026 у складі збірної Нідерландів Рейндерс узяв участь у трьох поєдинках групового етапу (проти Японії, Швеції та Тунісу), однак спостерігав із лави запасних за вильотом команди від Марокко у 1/16 фіналу.

Раніше ми повідомляли, що "Барселона" оголосила про трансфер топ-гравця, який виграв чемпіонат світу.

Теги: Футбол Манчестер Сіті
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